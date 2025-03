Massacre do Carandiru é tema de espetáculo na Casa Absurda

Em abril, a Casa Absurda recebe uma série de apresentações do espetáculo “Salmo 91”. Com texto de Dib Carneiro e direção de Edson Cândido, a peça aborda o massacre do Carandiru, ocorrido na década de 1990, considerada uma das maiores tragédias do sistema penitenciário do Brasil.

Com elenco formado por Nairton Santos, Almeida Júnior, Carlos Gildo, Chico Fontela, Layla Sah, Marcos Rocha, Tonny Greg, Daniel Noronha, Samuel Siebra e Felipe Rodrigues, a peça é baseada no livro “Estação Carandiru” (1999), do médico Drauzio Varella.