Casa de Vovó Dedé prorroga inscrições para festival de música instrumental

Programação inclui oficinas de violão, bateria, canto lírico e orquestração na Casa de Vovó Dedé, com opção também no formato online

A iniciativa busca aproximar o público de diferentes linguagens e práticas musicais, com programação conduzida por professores atuantes no cenário nacional e internacional.

As inscrições para as atividades formativas do IV Festival Internacional de Música Instrumental do Ceará (Fimi) foram prorrogadas até sábado, 20. Realizado pela Casa de Vovó Dedé , o evento reúne cursos, oficinas e workshops gratuitos voltados para estudantes, profissionais e interessados em música instrumental.

A maior parte das formações acontece de forma presencial, na sede da Casa de Vovó Dedé, localizada na Barra do Ceará, mas o festival também conta com uma atividade online, disponível no site oficial do evento.

O caráter híbrido amplia o alcance da programação, permitindo que pessoas de fora de Fortaleza também participem das atividades.

Entre os temas abordados estão técnicas de violão, prática de banda para crianças e jovens, tecnologias assistivas em educação musical, introdução à orquestra sinfônica, trompete, musicalização para alunos cegos e com baixa visão, bateria e canto lírico.