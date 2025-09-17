Casa de Vovó Dedé prorroga inscrições para festival de música instrumental

Casa de Vovó Dedé prorroga inscrições para festival de música instrumentalProgramação inclui oficinas de violão, bateria, canto lírico e orquestração na Casa de Vovó Dedé, com opção também no formato online
As inscrições para as atividades formativas do IV Festival Internacional de Música Instrumental do Ceará (Fimi) foram prorrogadas até sábado, 20. Realizado pela Casa de Vovó Dedé, o evento reúne cursos, oficinas e workshops gratuitos voltados para estudantes, profissionais e interessados em música instrumental.
A iniciativa busca aproximar o público de diferentes linguagens e práticas musicais, com programação conduzida por professores atuantes no cenário nacional e internacional.
A maior parte das formações acontece de forma presencial, na sede da Casa de Vovó Dedé, localizada na Barra do Ceará, mas o festival também conta com uma atividade online, disponível no site oficial do evento.
O caráter híbrido amplia o alcance da programação, permitindo que pessoas de fora de Fortaleza também participem das atividades.
Entre os temas abordados estão técnicas de violão, prática de banda para crianças e jovens, tecnologias assistivas em educação musical, introdução à orquestra sinfônica, trompete, musicalização para alunos cegos e com baixa visão, bateria e canto lírico.
Encerrando a grade, o curso online de orquestração e composição para música sinfônica, com o professor Germán Gras, será disponibilizado a partir de 30 de outubro.
Confira a programação formativa:
Sábado, 20
- 9 horas: Workshop de Violão: criatividade, técnica violonística e ensino de violão em atividades coletivas, com Daniel Escudeiro
22 e 25 de setembro
- 14 horas: Curso Prática de Banda de Música para Crianças e Jovens, com Willian Ciríaco
29 de setembro
- 14 horas: Oficina de Tecnologias Assistivas em Educação Musical, com Bosco Defar
2 e 9 de outubro
- 14 horas: Curso Introdução à Orquestra Sinfônica, com Tenison Santana
6 de outubro
- 14 horas: Workshop de Trompete, com Washington Soares
16 de outubro
- 14 horas: Oficina de Musicalização e Ensino de Violão para Alunos Cegos e com Baixa Visão, com Jonatas Souza
23 de outubro
- 14 horas: Workshop de Bateria, com Ricardo Pontes
24 e 25 de outubro
- 14 horas: Curso Introdução ao Canto Lírico, com Daniel Sombra.
30 de outubro (online)
- 13 horas : Curso Orquestração e Composição para Música Sinfônica, com Germán Gras
IV Festival Internacional de Música Instrumental do Ceará
- Inscrições: até sábado, 20, no site www.fimifest.com.br
- Onde: Casa de Vovó Dedé (Rua Jerônimo de Albuquerque, 445 – Barra do Ceará)
- Mais informações: www.fimifest.com.br
- Instagram: @casadevovodede
- Gratuito