Filha de Renato Aragão nega que o pai esteja internado em asilo

'Mentira absurda': Lívian Aragão desmente boato sobre internação de Renato AragãoFilha do humorista cearense, Lívian Aragão afirmou ter recebido ameaças motivadas pela suposta internação do pai. Após rumores, "Didi" aparece fazendo ginástica em casa
A atriz e coach Lívian Aragão postou um vídeo nas redes sociais desmentindo boatos sobre uma possível internação do pai, o humorista cearense Renato Aragão, em um asilo. A publicação foi feita na quinta-feira, 11, e revela ameaças e xingamentos sofridos pela jovem após os rumores.
Lívian classificou o boato como “absurdo”, já que Renato segue postando conteúdo nas redes sociais e trabalhando em novos projetos.
No dia anterior à publicação da filha, Renato Aragão divulgou um vídeo no Instagram admirando uma flor com a legenda “estou aqui em casa apreciando o belo”.
“Ele está gravando, está postando nas redes sociais, está fazendo a ginástica dele e compartilhando com vocês, está imerso em novos projetos que daqui a pouco estão vindo aí… claro que na medida do possível com um senhorzinho de 90 anos. Mesmo assim inventaram uma mentira absurda sobre mim, sobre meu pai e sobre minha família”, disse a Lívian.
Confira pronunciamento de Lívian Aragão
No dia seguinte ao post de Lívian, o eterno “Didi Mocó” postou novamente em suas redes sociais, mas, desta vez, praticando ginástica dentro da casa onde vive com a família. Renato aparece nas imagens ao lado de uma personal trainer e escreveu “sextou com malhação em casa”.
Lívian Aragão diz ter sido vítima de ameaças
Ainda no pronunciamento, Lívian afirmou que os boatos são baseados em montagens a partir de vídeos desconexos e uso de inteligência artificial. A filha de Renato Aragão também criticou a reprodução dos rumores e os tipificou como “narrativa completamente mentirosa”.
A atriz também mostrou uma das mensagens de ódio que recebeu devido às fofocas, na qual um internauta a xinga e pergunta como ela pode "fazer isso com o próprio pai".
“Abro minhas redes sociais e recebo muitas mensagens assim. Pessoas me xingando, me odiando, me ameaçando sem nem me conhecer… Tudo porque inventaram que internei meu pai em um asilo”, pontua.
Lívian concluiu o pronunciamento solicitando que seus seguidores não reproduzam conteúdos falsos como os veiculados sobre o pai dela, já que estes seriam produzidos com o fito de obter lucro às custas do sofrimento alheio.
“A gente precisa se indignar com esse tipo de coisa, porque quanto mais as pessoas vão acreditando nesse tipo de absurdo, mais essa indústria da mentira vai aumentando, vai crescendo, enchendo o bolso das pessoas que compartilham essas notícias mentirosas e propagando ódio, machucando tantas famílias”, concluiu.
