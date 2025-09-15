Filha de Renato Aragão nega que o pai esteja internado em asilo

Filha do humorista cearense, Lívian Aragão afirmou ter recebido ameaças motivadas pela suposta internação do pai. Após rumores, "Didi" aparece fazendo ginástica em casa

A atriz e coach Lívian Aragão postou um vídeo nas redes sociais desmentindo boatos sobre uma possível internação do pai, o humorista cearense Renato Aragão , em um asilo. A publicação foi feita na quinta-feira, 11, e revela ameaças e xingamentos sofridos pela jovem após os rumores.

Lívian classificou o boato como “absurdo”, já que Renato segue postando conteúdo nas redes sociais e trabalhando em novos projetos.

No dia anterior à publicação da filha, Renato Aragão divulgou um vídeo no Instagram admirando uma flor com a legenda “estou aqui em casa apreciando o belo”.

“Ele está gravando, está postando nas redes sociais, está fazendo a ginástica dele e compartilhando com vocês, está imerso em novos projetos que daqui a pouco estão vindo aí… claro que na medida do possível com um senhorzinho de 90 anos. Mesmo assim inventaram uma mentira absurda sobre mim, sobre meu pai e sobre minha família”, disse a Lívian.

Confira pronunciamento de Lívian Aragão

No dia seguinte ao post de Lívian, o eterno “Didi Mocó” postou novamente em suas redes sociais, mas, desta vez, praticando ginástica dentro da casa onde vive com a família. Renato aparece nas imagens ao lado de uma personal trainer e escreveu “sextou com malhação em casa”.

