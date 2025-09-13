Museu da Fotografia recebe mostra gratuita de cinema peruano

Com exibições sempre aos domingos, às 14 horas, mostra de cinema traz sete produções peruanas para o Museu da Fotografia / Crédito: Maretazo Cine/Divulgação

Durante os meses de setembro e outubro, o Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) recebe a segunda edição da Mostra de Cinema Peruano. Realizada em parceria com o Consulado-Geral do Peru no Rio de Janeiro, a mostra busca aproximar os fortalezenses, turistas e a comunidade peruana residente na cidade de sete novas produções do audiovisual do país andino.

Neste domingo, 14, a programação tem início com a exibição de “Rainhas” (Reinas, 2024), às 14 horas. O longa marca a primeira sessão do projeto gratuito, que apresentará ao público uma seleção de produções cinematográficas recentes do país. Segundo a organização do evento, os filmes oferecem um retrato atual do que tem sido feito no audiovisual peruano, contemplando diferentes estilos e gêneros, desde pré-candidatos ao Oscar a animações de temática ambientalista. As demais exibições agendadas acontecem nos dias 21 e 28 deste mês, com “Deliciosa fruta seca” (2017) e “A pena máxima” (2022), respectivamente. Os demais longas serão exibidos sempre aos domingos, a partir das 14 horas, no edifício do Museu.