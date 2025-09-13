Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Museu da Fotografia recebe mostra gratuita de cinema peruano

Com exibições sempre aos domingos, às 14 horas, mostra de cinema traz sete produções peruanas para o Museu da Fotografia
Durante os meses de setembro e outubro, o Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) recebe a segunda edição da Mostra de Cinema Peruano.

Realizada em parceria com o Consulado-Geral do Peru no Rio de Janeiro, a mostra busca aproximar os fortalezenses, turistas e a comunidade peruana residente na cidade de sete novas produções do audiovisual do país andino.

Neste domingo, 14, a programação tem início com a exibição de “Rainhas” (Reinas, 2024), às 14 horas. O longa marca a primeira sessão do projeto gratuito, que apresentará ao público uma seleção de produções cinematográficas recentes do país.

Segundo a organização do evento, os filmes oferecem um retrato atual do que tem sido feito no audiovisual peruano, contemplando diferentes estilos e gêneros, desde pré-candidatos ao Oscar a animações de temática ambientalista.

As demais exibições agendadas acontecem nos dias 21 e 28 deste mês, com “Deliciosa fruta seca” (2017) e “A pena máxima” (2022), respectivamente.

Os demais longas serão exibidos sempre aos domingos, a partir das 14 horas, no edifício do Museu.

Saiba mais sobre a sinopse de “Rainhas”

Abrindo a programação da mostra, o longa dirigido por Klaudia Reynicke e César Vega conta a história de Lúcia e Aurora, irmãs prestes a deixar o país com a mãe.

Para que a viagem seja possível, precisam da assinatura do pai ausente, Carlos, que tenta recuperar o afeto das filhas em meio a um contexto de despedida definitiva.

A trama se passa no verão de 1992 e conta uma história de partidas e reencontros, acompanhando as dificuldades, as dores, a saudade e o medo de uma grande mudança.

Leia mais

Abertura da Mostra de Cinema Peruano

  • Quando: domingo, 14, às 14 horas
  • Onde: Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545 – Varjota)
  • Gratuito
  • Mais informações: @museudafotografiafortaleza

