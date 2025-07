Mostra de cinema questiona custos da extração mineral no país

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A iniciativa, que está na terceira edição, é do Instituto Camila e Luiz Taliberti, vítimas do rompimento da barragem no Córrego do Feijão, ocorrido em janeiro de 2019, no município de Brumadinho, em Minas Gerais.

“Diferentemente de outras regiões onde a mineração é protagonista na economia e na força de trabalho, São Paulo não vive o minério. Há seis anos, quando criamos o Instituto Taliberti, tomamos a decisão de ele ser na capital paulista exatamente para ampliar os horizontes desse debate, e a Mostra de Cinema tem sido fonte importante para reconhecer seus impactos”, afirma Helena Taliberti, presidente da entidade.

A programação inclui a exibição de O Silêncio das Ostras, que estreou em junho nos cinemas, e é sucesso de crítica.

Outros filmes incluídos na mostra são: O Monstro de Ferro Contra o Sul da Bahia (2025), O Maior Trem do Mundo (2019), Mar de Lama (2023), Ao Fundo (2023), Memorial Vivo (2023). O evento prevê ainda duas estreias: Suçuarana, filmado em 2024, e O Monstro de Ferro.