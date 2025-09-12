Yu Menglong: quem é o ator chinês que morreu após cair de prédio?

Ator chinês, Yu Menglong morreu, aos 37 anos, após cair de um edifício em Pequim.

Conhecido como Alan Yu, o ator chinês Yu Menglong , da série " Amor Eterno ", morreu na noite da quinta-feira, 11, após cair de um edifício em Pequim, capital da China .

O estúdio responsável pela carreira do artista, que tinha 37 anos, confirmou o óbito e alegou que as investigações policiais teriam descartado a possibilidade de crime. Maiores informações sobre o caso não foram confirmadas oficialmente.

LEIA TAMBÉM | Da magia ao suspense: confira 7 c-dramas para maratonar

Quem é Yu Menglong?

Nascido em 1988, Yu Menglong começou a atuar em 2014 no c-drama "The Loving Home", tendo ficado conhecido pela sua participação no programa "Super Boys" no ano anterior. Ele ganhou fama internacional em "Amor Eterno" (2017), série disponível na Netflix.

Ele também atuou em produções como "Go Princess Go" e "Love Game in Eastern Fantasy", mais recente trabalho de Yu Menglong nas telinhas.