Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Yu Menglong: quem é o ator chinês que morreu após cair de prédio?

Quem é Yu Menglong? Ator chinês de 37 anos morreu após cair de prédio

Ator chinês, Yu Menglong morreu, aos 37 anos, após cair de um edifício em Pequim.
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Autor
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Conhecido como Alan Yu, o ator chinês Yu Menglong, da série "Amor Eterno", morreu na noite da quinta-feira, 11, após cair de um edifício em Pequim, capital da China.

INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

O estúdio responsável pela carreira do artista, que tinha 37 anos, confirmou o óbito e alegou que as investigações policiais teriam descartado a possibilidade de crime. Maiores informações sobre o caso não foram confirmadas oficialmente.

LEIA TAMBÉM | Da magia ao suspense: confira 7 c-dramas para maratonar

Quem é Yu Menglong?

Nascido em 1988, Yu Menglong começou a atuar em 2014 no c-drama "The Loving Home", tendo ficado conhecido pela sua participação no programa "Super Boys" no ano anterior. Ele ganhou fama internacional em "Amor Eterno" (2017), série disponível na Netflix.

Ele também atuou em produções como "Go Princess Go" e "Love Game in Eastern Fantasy", mais recente trabalho de Yu Menglong nas telinhas.

Leia também

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar