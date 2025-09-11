Banda Boogarins apresenta novo álbum em Fortaleza em outubro

Banda Boogarins apresenta novo álbum em Fortaleza em outubroBoogarins faz show no Anfiteatro do Dragão do Mar, em Fortaleza, no mês de outubro
A banda Boogarins retorna a Fortaleza para show no dia 18 de outubro, um sábado. Apresentando a turnê “Bacuri”, título do álbum mais recente do grupo goianiense, os artistas fazem show no Anfiteatro do Dragão do Mar, na Praia de Iracema.
Formada por Benke Ferraz, Dinho Almeida, Fefel e Ynaiã Benthroldo em 2013, a banda traz na carreira discos que ganharam destaque na cena indie e alternativa do Brasil.
Entre os sucessos que seguem até os dias atuais, estão as canções “Foimal”, “Benzin”, “Doce”, “6000 dias” e “Onda Negra”.
Os ingressos para o show da Boogarins em Fortaleza estão à venda no site Sympla, com valores de R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira).
Boogarins em Fortaleza
- Quando: sábado, 18 de outubro, a partir das 18h30min
- Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira)
- Vendas: Sympla