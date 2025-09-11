Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Banda Boogarins apresenta novo álbum em Fortaleza em outubro

Banda Boogarins apresenta novo álbum em Fortaleza em outubro

Boogarins faz show no Anfiteatro do Dragão do Mar, em Fortaleza, no mês de outubro
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A banda Boogarins retorna a Fortaleza para show no dia 18 de outubro, um sábado. Apresentando a turnê “Bacuri”, título do álbum mais recente do grupo goianiense, os artistas fazem show no Anfiteatro do Dragão do Mar, na Praia de Iracema.

Leia também | Phill Veras apresenta nova turnê em Fortaleza no mês de novembro

Formada por Benke Ferraz, Dinho Almeida, Fefel e Ynaiã Benthroldo em 2013, a banda traz na carreira discos que ganharam destaque na cena indie e alternativa do Brasil.

Entre os sucessos que seguem até os dias atuais, estão as canções “Foimal”, “Benzin”, “Doce”, “6000 dias” e “Onda Negra”.

Os ingressos para o show da Boogarins em Fortaleza estão à venda no site Sympla, com valores de R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira).

Leia também | Zizi Possi apresenta 'Concerto de Voz e Piano' em Fortaleza

Boogarins em Fortaleza

  • Quando: sábado, 18 de outubro, a partir das 18h30min
  • Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira)
  • Vendas: Sympla

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar