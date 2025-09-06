Edinho e Yayá Vilas Boas estão na final do Festival Nacional da Canção 2025

Edinho e Yayá Vilas Boas estão na final do Festival Nacional da Canção 2025Pai e filha se apresentam neste sábado, 6, em Boa Esperança, Minas Gerais, com a música "Liberdade de Viver", em festival que reúne artistas do País
Os cearenses Edinho Vilas Boas e sua filha, Yayá Vilas Boas, se classificaram nesta sexta-feira,5, para a final do Festival Nacional da Canção (Fenac) com a música “A liberdade de viver”, composta por Edinho em parceria com Chico Sérgio Araújo.
A final acontece neste sábado, 6, na cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do festival no YouTube.
Criado em 1971, o Fenac é o maior festival competitivo de música autoral do Brasil. A edição de 2025 recebeu mais de 1.500 inscrições, das quais 120 músicas foram selecionadas para eliminatórias em seis cidades mineiras.
As canções finalistas passaram por duas semifinais realizadas nos dias 5 e 6 de setembro. A cerimônia de encerramento da edição deste ano contará com show da cantora Vanessa da Mata.
A apresentação de Edinho e Yayá aconteceu na segunda semifinal, na sexta-feira, 5. No palco, pai e filha dividiram os vocais, com Edinho ao violão, acompanhados por músicos convidados da região.
A performance foi transmitida online e acompanhada virtualmente pelo coautor da canção, Chico Sérgio Araújo. Segundo a organização do evento, a apresentação foi um dos momentos de destaque da noite.
Ao O POVO, Edinho Vilas Boas destacou que a jornada em Minas Gerais começou em 28 de agosto, com um show Museu Clube da Esquina, em Belo Horizonte. "Foi uma noite inesquecível, com casa cheia, muitos reencontros e a presença de artistas que admiro e que, de alguma forma, fazem parte da minha caminhada”, afirmou o cearense.
Ele ressalta que o Festival tem sido "um verdadeiro encontro de culturas e sotaques (...)". "Agora, com muita emoção, recebemos a notícia de que chegamos à final! Estar aqui, representando o Ceará, já é uma conquista enorme. E estar com minha filha, Yayá Vilas Boas, dividindo o palco, o hotel, a ansiedade e a alegria, é algo que não tem preço”, disse Edinho.
Sobre a canção classificada, ele acrescenta que a música Liberdade de Viver fala sobre a coragem de sair de onde está "pra se encontrar com o outro, com a arte, com o que nos move de verdade" (...). "
"É preciso ter essa liberdade dentro da gente. Liberdade de viver como se acredita, de seguir mesmo com as incertezas, de não desistir”, frisa.
Além da participação no festival, Edinho e Yayá vêm realizando uma série de apresentações em Minas Gerais. A dupla passou por espaços culturais de Belo Horizonte como o Barbazul e a Casa Outono, onde encerram a temporada neste domingo, 7, com convidados de Minas e da Bahia.