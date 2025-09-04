Espaço Mais Infância tem agenda musical e de circo em setembro

Espaço Mais Infância tem agenda musical e de circo em setembroNa Praça Luiza Távora, o Espaço mais Infância está com programação especial gratuita durante o mês de setembro
No centro da Aldeota, a Praça Luiza Távora é espaço de encontro de gerações que desejam aproveitar o tempo para curtir ao ar livre. Com loja de artesanato, feiras gastronômicas e ambientes para a prática de atividades físicas e esportivas, a Praça também conta com um local exclusivo para as crianças.
Desenvolvido pelo Governo do Estado, sob coordenação da Secretaria de Proteção Social (SPS), em parceria com o Serviço Social do Comércio Ceará (Sesc/CE), o Espaço Mais Infância está com agenda especial para as crianças durante o mês de setembro.
Neste sábado, 6, o local recebe o Circo Muamba, liderado pelos artistas Chicória e Alecrim, que apresenta o espetáculo circense “Tudo Junto e Misturado”, a partir das 18 horas.
Já no dia 27, também um sábado, o Espaço Mais Infância traz o show “Encanta Kids – A Arte de Transformar Eventos em Momentos Inesquecíveis”, às 18 horas, no qual o público poderá se divertir com música e apresentação de palhaçaria.
Espaço Mais Infância promove atividades gratuitas durante a semana
Aberto de terça-feira a domingo, das 14 às 20 horas, as atividades são gratuitas e voltadas ao público infantil.
Ainda no local, as crianças são convidadas a conhecerem a Biblioteca, que neste mês terá leitura mediada, às terças-feiras; leitura livre, às quartas-feiras; jogos literários, às quintas-feiras; e oficinas, às sextas-feiras.
O Espaço Mais Infância também possui sala de cinema e brinquedoteca. Para crianças de até 3 anos, há as Oficinas Baby, com atividades oferecidas mediante agendamento prévio via WhatsApp no número (85) 98657.2828.
Espaço Mais Infância
- Quando: terça-feira a domingo, das 14 às 20 horas
- Onde: Praça Luiza Távora (avenida Santos Dumont, 1589 - Aldeota)
- Mais informações e agendamentos: (85) 98657.2828
- Gratuito