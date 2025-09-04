Espaço Mais Infância tem agenda musical e de circo em setembro

Espaço mais Infância, na Praça Luiza Tavora, tem programação gratuita durante o mês de setembro. (Fotos: Fabio Lima/O POVO) / Crédito: FABIO LIMA

No centro da Aldeota, a Praça Luiza Távora é espaço de encontro de gerações que desejam aproveitar o tempo para curtir ao ar livre. Com loja de artesanato, feiras gastronômicas e ambientes para a prática de atividades físicas e esportivas, a Praça também conta com um local exclusivo para as crianças. Leia também | Aves do Ceará são temas de exposição de bordados na Ceart

Desenvolvido pelo Governo do Estado, sob coordenação da Secretaria de Proteção Social (SPS), em parceria com o Serviço Social do Comércio Ceará (Sesc/CE), o Espaço Mais Infância está com agenda especial para as crianças durante o mês de setembro. Neste sábado, 6, o local recebe o Circo Muamba, liderado pelos artistas Chicória e Alecrim, que apresenta o espetáculo circense “Tudo Junto e Misturado”, a partir das 18 horas. Já no dia 27, também um sábado, o Espaço Mais Infância traz o show “Encanta Kids – A Arte de Transformar Eventos em Momentos Inesquecíveis”, às 18 horas, no qual o público poderá se divertir com música e apresentação de palhaçaria. Espaço Mais Infância promove atividades gratuitas durante a semana Aberto de terça-feira a domingo, das 14 às 20 horas, as atividades são gratuitas e voltadas ao público infantil.