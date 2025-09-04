Banda Seu Desejo deve indenizar produtor por danos morais; entenda

Banda Seu Desejo deve indenizar produtor por danos morais; entendaJustiça da Bahia obriga banda Seu Desejo a alterar o nome e retirar músicas de plataformas digitais; grupo terá que pagar indenização a produtor
A banda Seu Desejo está sendo intimada a mudar de marca, identidade visual e retirar músicas das plataformas digitais pela Justiça da Bahia. A decisão foi emitida na última quarta-feira, 3, na 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Juazeiro.
Além das determinações acima, a empresa Yara Tchê e Alessandro Eventos Ltda. deverá indenizar por danos morais o produtor Antonio Soares dos Santos, criador da Desejo de Menina.
Na ação, Antonio acusa a instituição, sob a responsabilidade de Yara Washington da Cruz e Alessandro Ângelo da Costa, de apropriação das redes sociais e uso de repertório e formato de show parecido com o do grupo original, gerando confusão no público.
Seu Desejo: Justiça determina que alterações aconteçam em 30 dias
Yara e Alessandro terão 30 dias para deixarem de usar elementos visuais que sejam iguais ao conjunto-imagem da marca “Desejo de Menina”, segundo exigência da justiça.
A tipografia manuscrita e arredondada da palavra “Desejo”, em uso pela Seu Desejo, deve ser trocada sob pena de multa diária de R$ 2 mil, limitada a R$ 200 mil, de acordo com a especificação do juiz.
Nas páginas do Instagram, será obrigatória a publicação de uma nota de esclarecimento informando a separação definitiva entre as bandas, que também deverá ficar fixada no topo do feed durante 90 dias
“Seu Desejo” deverá pagar R$ 20 mil por danos morais
Os réus terão que pagar R$ 20 mil indenizações por danos morais a Antonio Soares, quantia que terá correção monetária e acréscimo de juros.
Em relação às custas processuais e honorários advocatícios, foi feita uma divisão proporcional: Yara e Alessandro ficarão com 80% do total e o autor com 20%.