Cearense é escolhido para júri de prêmio internacional de acordeon

Cearense é escolhido para júri de prêmio internacional de acordeonO acordeonista cearense Nonato Lima foi convidado para integrar o júri do Prêmio Internazionale Della Fisarmonica (PIF) Castelfidardo, realizado na Itália
O acordeonista cearense Nonato Lima participa em setembro de um dos maiores festivais de sanfona do mundo: o Prêmio Internazionale Della Fisarmonica (PIF) Castelfidardo. O evento é realizado na cidade de Castelfidardo, na Itália.
Promovido entre os dias 10 e 15, o festival tem apresentação solo de Nonato Lima na próxima quinta-feira, 11. Além disso, o cearense integra o júri do PIF, que reúne músicos, especialistas e referências internacionais do acordeon.
A cidade de Castelfidardo é conhecida mundialmente pela produção de acordeons. É símbolo, então, do instrumento - que se chama “fisarmonica” em italiano. Em 2025, o PIF chega à 50ª edição.
Nonato Lima: cearense e único brasileiro no júri do PIF
O convite para participar do PIF surgiu inicialmente em 2024, quando a organização do festival enviou a proposta por mensagem no perfil de Nonato Lima no Facebook. Entretanto, ele viu a proposta apenas após o encerramento do prêmio.
Após explicar a situação, ficou acordado que estaria confirmado na edição de 2025. Além de se apresentar, ele tem a missão de avaliar competidores de diferentes países, pois integra o júri deste ano. Nonato Lima é o único brasileiro na lista.
Segundo Nonato Lima, é a primeira vez em que um cearense participa do prêmio. “É, antes de tudo, um reconhecimento internacional, resultado de muito esforço, estudo e dedicação ao instrumento, à música e à arte nordestina”, indica em entrevista ao O POVO.
Nonato Lima: “Confirmação de que a sanfona tem espaço em qualquer lugar”
Para o cearense, a participação no PIF 2025 também “é a confirmação de que a sanfona, o forró e a música instrumental” que representa “têm espaço e valor em qualquer lugar do mundo”.
O instrumentista, porém, pontua como muitas vezes “esse tipo de conquista não recebe a devida atenção”. Ele declara a necessidade de “se valorizar mais os artistas locais” e sua motivação de continuar trabalhando “para romper barreiras e mostrar a riqueza da nossa cultura”.
“Sigo me dedicando intensamente tanto ao forró — minha paixão e minha identidade — quanto à música instrumental, que me permite explorar diferentes caminhos artísticos. Minha esperança é que, um dia, eu seja reconhecido aqui com o mesmo valor que recebo lá fora, como um artista que carrega seu estado no coração e o representa com orgulho onde quer que esteja”, enfatiza.
Entre suas produções mais recentes, destaque para a parceria com Ivete Sangalo no forró “Bateu Saudade”, lançado em junho para o período de São João.
Entre suas produções mais recentes, destaque para a parceria com Ivete Sangalo no forró "Bateu Saudade", lançado em junho para o período de São João.