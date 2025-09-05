Cearense é escolhido para júri de prêmio internacional de acordeon

Cearense Nonato Lima foi selecionado para júri do Prêmio Internazionale Della Fisarmonica (PIF) Castelfidardo; na foto, artista se apresentou no Réveillon de Fortaleza 2024 / Crédito: Samuel Setubal

O acordeonista cearense Nonato Lima participa em setembro de um dos maiores festivais de sanfona do mundo: o Prêmio Internazionale Della Fisarmonica (PIF) Castelfidardo. O evento é realizado na cidade de Castelfidardo, na Itália. Promovido entre os dias 10 e 15, o festival tem apresentação solo de Nonato Lima na próxima quinta-feira, 11. Além disso, o cearense integra o júri do PIF, que reúne músicos, especialistas e referências internacionais do acordeon.

Relembre entrevista | Acordeon internacional: cearense Nonato Lima fala sobre turnê europeia A cidade de Castelfidardo é conhecida mundialmente pela produção de acordeons. É símbolo, então, do instrumento - que se chama “fisarmonica” em italiano. Em 2025, o PIF chega à 50ª edição. Nonato Lima: cearense e único brasileiro no júri do PIF O convite para participar do PIF surgiu inicialmente em 2024, quando a organização do festival enviou a proposta por mensagem no perfil de Nonato Lima no Facebook. Entretanto, ele viu a proposta apenas após o encerramento do prêmio. Leia mais

Após explicar a situação, ficou acordado que estaria confirmado na edição de 2025. Além de se apresentar, ele tem a missão de avaliar competidores de diferentes países, pois integra o júri deste ano. Nonato Lima é o único brasileiro na lista. Segundo Nonato Lima, é a primeira vez em que um cearense participa do prêmio. "É, antes de tudo, um reconhecimento internacional, resultado de muito esforço, estudo e dedicação ao instrumento, à música e à arte nordestina", indica em entrevista ao O POVO. Nonato Lima: "Confirmação de que a sanfona tem espaço em qualquer lugar" Para o cearense, a participação no PIF 2025 também "é a confirmação de que a sanfona, o forró e a música instrumental" que representa "têm espaço e valor em qualquer lugar do mundo".