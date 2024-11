Filme internacional do cearense Karim Aïnouz chega ao streaming

“Firebrand” , primeiro filme internacional de Karim Aïnouz , chegou ao Brasil nesta quarta-feira, 27, por meio do streaming. A produção, lançada em 2023 no Festival de Cannes, está disponível na plataforma Prime Video.

A trama conta a história de Catarina Parr , rainha da Inglaterra no século XVI, sexta e última esposa do rei Henrique VIII. Na ausência do monarca, ela assume a regência. Mas quando o marido retorna, ela precisa lutar por sua sobrevivência na corte real.

Filme de Karim Aïnouz retrata história da Inglaterra

Em uma entrevista concedida ao O GLOBO em 2023, antes da estreia do filme em Cannes, Karim afirmou que não tinha “interesse em monarquias”, mas que tinha “vontade de fazer um filme bem inglês”.

“Vi que era incrível poder fazer um filme sobre a história da Inglaterra e ter uma experiência em que pudesse continuar falando com a minha voz, mas sobre uma outra realidade”, disse ele ao jornal na ocasião.