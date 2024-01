Angelina Jolie confirma sequência de ‘Malévola’ para site

Com Angelina Jolie no papel principal, "Malévola" pode ganhar terceiro filme

O terceiro filme de “Malévola” pode estar perto de se tornar real. A atriz Angelina Jolie confirmou que a produção que acompanha a vilã de "Bela Adormecida" está em desenvolvimento.

Em entrevista ao The Wall Street Journal divulgada nesta terça-feira, 5, Angelina comentou sobre seus planos para o futuro e detalhou que está “com alguns contratos assinados”, o que inclui o live-action da Disney.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Malévola” estreou nos cinemas mundiais em 2014. Dirigido por Robert Stromberg, o filme traz Angelina Jolie como a personagem-título, e Elle Fanning no papel da princesa Bela Adormecida. O longa-metragem ganhou uma segunda parte em 2019, com “Malévola: Dona do Mal”.