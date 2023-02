Com Harrison Ford, novo ‘Indiana Jones' ganha trailer; assista

O quinto filme da franquia de Indiana Jones ganhou o primeiro trailer. Previsto para estrear no mês julho nos cinemas internacionais, “Indiana Jones e a Relíquia do Destino” conta com Harrison Ford retornando ao papel principal, além de Phoebe Waller-Bridge e Antonio Banderas.

Com o primeiro filme lançado em 1981, sob a direção de Steven Spielberg e produção de George Lucas, “Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida” já contava com Harrison Ford no papel do arqueólogo e conquistou as bilheterias por todo o mundo.

“Indiana Jones” tornou-se uma franquia, gerando três sequências de sucesso: “O Templo da Perdição”, em 1984, “A Última Cruzada”, de 1989, e “O Reino da Caveira de Cristal”, em 2008. A mais recente, “Indiana Jones e a Relíquia do Destino”, irá estrear no dia 30 de julho deste ano.

