5 lançamentos da Netflix para a semana de 01 a 07 de setembro

A Netflix inicia o mês de setembro com uma programação repleta de novidades para todos os públicos. Entre os destaques da semana, estão “Amsterdam”, um filme de suspense com a participação da cantora Taylor Swift, e a parte 2 da segunda temporada de “Wandinha”, um dos sucessos do sistema de streaming. Além disso, o catálogo recebe “Amor, Golpe e Vingança”, uma série documental com a protagonista de “O Golpista do Tinder”, e “Chef Jack: O Cozinheiro Aventureiro”, uma animação brasileira ambientada no universo da gastronomia. A seguir, confira mais informações sobre esses lançamentos da semana na Netflix!

1. Amsterdam (01/09) Ambientado em Nova York na década de 1930, “Amsterdam” acompanha a história de três velhos amigos — interpretados por Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington — que fizeram, no passado, um pacto de se proteger mutuamente. No entanto, ao se reencontrarem, eles testemunham o assassinato de um senador e acabam envolvidos em um misterioso crime que ameaça suas vidas. Além do trio de protagonistas e a participação da cantora Taylor Swift, o filme conta com um elenco de estrelas, incluindo Rami Malek, Zoe Saldaña e Chris Rock. 2. Wandinha – parte 2 da 2ª temporada (03/09) A segunda temporada de “Wandinha” chegou com novidades que levaram a série ao top 10 das mais assistidas no Brasil e a tornaram um dos assuntos mais comentados nas redes sociais — e a popularidade não é à toa. Nos novos episódios, Wandinha retorna à Escola Nunca Mais, desta vez enfrentando desafios com um diretor rigoroso, uma perseguidora persistente e, conforme a sinopse oficial, “complexidades de suas relações e poderes psíquicos”. Essas situações intensificam a dinâmica familiar da protagonista e acrescentam ainda mais elementos de horror à trama. A segunda parte da temporada traz os quatro episódios finais, cada um com aproximadamente uma hora de duração, concluindo a narrativa desta fase da série.