Artistas cearenses se unem em evento gratuito na Praia de Iracema

Restaurante Flores Arte Bistrô, na Praia de Iracema, promove nova edição do "Jam Flores Festival"
Neste domingo, 31, a Praia de Iracema se torna ponto de encontro para aqueles que querem descobrir novos nomes da música do Ceará.

Marcado para iniciar às 15 horas, o Flores Arte Bistrô promove uma nova edição do “Jam Flores Festival”, evento musical organizado pelo local.

Seguindo a programação musical já conhecida pelos frequentadores do restaurante de menu contemporâneo – que às terça-feiras realiza o “Jam Sessions”, projeto que convida cantores a se apresentarem para os clientes no espaço –, o festival conta com mais de 10 artistas em shows gratuitos na rua Xavier de Castro.

Na programação que deve seguir até o início da noite, o “Jam Flores Festival” traz para o palco os DJs Ben & Jeri, e os músicos Diego Silvestre (guitarra), Laura Guedes (baixo), Vladya Mendes (bateria), Aléfe Castro (teclado), Felipe Giffoni (trombone) e Samuel Vidal (sax).

Anfitriões do evento, Camaleoa, Pablo Richell e Letícia Ibiapina compartilham os vocais durante a programação. Além dos músicos já anunciados, o festival terá artistas independentes participando do momento.

Pablo Richell, Rodrigo Cidrão, Camaleoa e Letícia Ibiapina durante o Jam Flores Festival, na Praia de Iracema
Pablo Richell, Rodrigo Cidrão, Camaleoa e Letícia Ibiapina durante o Jam Flores Festival, na Praia de Iracema Crédito: Arquivo Pessoal
Restaurante Flores Arte Bistrô, na Praia de Iracema, promove nova edição do "Jam Flores Festival" Crédito: Arquivo Pessoal

Jam Flores Festival

  • Quando: domingo, 31, a partir das 15 horas
  • Onde: Flores Arte Bistrô (rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema)
  • Mais informações: @floresartebistro
  • Gratuito

