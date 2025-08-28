Artistas cearenses se unem em evento gratuito na Praia de Iracema

Marcado para iniciar às 15 horas, o Flores Arte Bistrô promove uma nova edição do “Jam Flores Festival” , evento musical organizado pelo local.

Neste domingo, 31, a Praia de Iracema se torna ponto de encontro para aqueles que querem descobrir novos nomes da música do Ceará.

Seguindo a programação musical já conhecida pelos frequentadores do restaurante de menu contemporâneo – que às terça-feiras realiza o “Jam Sessions”, projeto que convida cantores a se apresentarem para os clientes no espaço –, o festival conta com mais de 10 artistas em shows gratuitos na rua Xavier de Castro.

Leia também | Os melhores locais para comer, beber e desfrutar da cultura em Fortaleza



Na programação que deve seguir até o início da noite, o “Jam Flores Festival” traz para o palco os DJs Ben & Jeri, e os músicos Diego Silvestre (guitarra), Laura Guedes (baixo), Vladya Mendes (bateria), Aléfe Castro (teclado), Felipe Giffoni (trombone) e Samuel Vidal (sax).

Anfitriões do evento, Camaleoa, Pablo Richell e Letícia Ibiapina compartilham os vocais durante a programação. Além dos músicos já anunciados, o festival terá artistas independentes participando do momento.