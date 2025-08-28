Artistas cearenses se unem em evento gratuito na Praia de Iracema

Artistas cearenses se unem em evento gratuito na Praia de IracemaRestaurante Flores Arte Bistrô, na Praia de Iracema, promove nova edição do "Jam Flores Festival"
Neste domingo, 31, a Praia de Iracema se torna ponto de encontro para aqueles que querem descobrir novos nomes da música do Ceará.
Marcado para iniciar às 15 horas, o Flores Arte Bistrô promove uma nova edição do “Jam Flores Festival”, evento musical organizado pelo local.
Seguindo a programação musical já conhecida pelos frequentadores do restaurante de menu contemporâneo – que às terça-feiras realiza o “Jam Sessions”, projeto que convida cantores a se apresentarem para os clientes no espaço –, o festival conta com mais de 10 artistas em shows gratuitos na rua Xavier de Castro.
Na programação que deve seguir até o início da noite, o “Jam Flores Festival” traz para o palco os DJs Ben & Jeri, e os músicos Diego Silvestre (guitarra), Laura Guedes (baixo), Vladya Mendes (bateria), Aléfe Castro (teclado), Felipe Giffoni (trombone) e Samuel Vidal (sax).
Anfitriões do evento, Camaleoa, Pablo Richell e Letícia Ibiapina compartilham os vocais durante a programação. Além dos músicos já anunciados, o festival terá artistas independentes participando do momento.
Jam Flores Festival
- Quando: domingo, 31, a partir das 15 horas
- Onde: Flores Arte Bistrô (rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema)
- Mais informações: @floresartebistro
- Gratuito