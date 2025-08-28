Ariana Grande deixa Brasil de fora em nova turnê; veja locais

Ariana Grande deixa Brasil de fora em nova turnê; veja locaisAriana Grande anuncia turnê "Eternal Sunshine" com shows na América do Norte e Europa; fãs aguardam inclusão de mais países
A cantora Ariana Grande surpreendeu os fãs nesta quinta-feira, 28, ao anunciar sua próxima turnê. Intitulada “The Eternal Sunshine Tour”, nome do seu mais recente álbum de estúdio, a artista retorna aos palcos a partir de junho de 2026, com primeiro show marcado para acontecer em Oakland, nos EUA.
Leia também | Com Ariana Grande, saiba tudo sobre a continuação do filme musical 'Wicked'
“Vejo vocês no próximo ano”, escreveu Ariana em publicação no Instagram, na qual compartilhou as datas e locais da turnê. Até o momento, há shows marcados para cidades dos Estados Unidos, além de Montreal, no Canadá, e Londres, na Inglaterra.
As apresentações ocorrem após o lançamento de “Wicked 2”, marcado para novembro deste ano. Dividindo a carreira entre cantora e atriz, Ariana chegou a comentar que ansiava pelo reencontro com os fãs e de fazer shows.
Leia também | Lollapalooza 2026: veja o line-up completo e mais sobre o festival
“Eu sinto falta de fazer shows. Realmente sinto. Se houver uma chance entre os lançamentos de ‘Wicked’ ou logo depois, com certeza darei o meu melhor para fazê-los!”, afirmou em entrevista para a Apple Music, à época do lançamento do disco “Eternal Sunshine”.
Até o momento, as apresentações ocorrem até o mês de agosto do próximo ano. Outros países, incluindo o Brasil, não foram incluídos na turnê e os fãs aguardam por novidades. A última passagem de Ariana Grande no País foi em 2017, com a turnê “Dangerous Woman Tour”.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente