Ariana Grande deixa Brasil de fora em nova turnê; veja locais

A cantora Ariana Grande surpreendeu os fãs nesta quinta-feira, 28, ao anunciar sua próxima turnê. Intitulada “The Eternal Sunshine Tour” , nome do seu mais recente álbum de estúdio, a artista retorna aos palcos a partir de junho de 2026, com primeiro show marcado para acontecer em Oakland, nos EUA.

“Vejo vocês no próximo ano”, escreveu Ariana em publicação no Instagram, na qual compartilhou as datas e locais da turnê. Até o momento, há shows marcados para cidades dos Estados Unidos, além de Montreal, no Canadá, e Londres, na Inglaterra.

As apresentações ocorrem após o lançamento de “Wicked 2”, marcado para novembro deste ano. Dividindo a carreira entre cantora e atriz, Ariana chegou a comentar que ansiava pelo reencontro com os fãs e de fazer shows.

“Eu sinto falta de fazer shows. Realmente sinto. Se houver uma chance entre os lançamentos de ‘Wicked’ ou logo depois, com certeza darei o meu melhor para fazê-los!”, afirmou em entrevista para a Apple Music, à época do lançamento do disco “Eternal Sunshine”.