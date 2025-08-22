Jorge Aragão tem show confirmado em festival realizado em Aracati

Em novembro, Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati recebe o sambista Jorge Aragão como atração do evento realizado no Litoral Leste do Ceará

O sambista Jorge Aragão é uma das atrações confirmadas para a oitava edição do Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati . O evento é realizado nos dias 7, 8 e 9 de novembro na rua Coronel Alexanzito, conhecida como Rua Grande, na cidade do Litoral Leste cearense.

Entre os casarões tombados, a programação do festival costuma acontecer ao longo de um quilômetro da via pública, com shows, feiras e atrações gastronômicas. Em edições anteriores, o Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati recebeu nomes como Waldonys, Vanessa da Mata e Diogo Nogueira.

Realizado pela Prefeitura de Aracati em parceria com o Sebrae, a primeira edição do evento foi realizada em 2017 como parte da programação de 175 anos da emancipação política da cidade, expondo a culinária local e o artesanato do Litoral Leste do Ceará.

Pela primeira vez em Aracati, Jorge Aragão, que completou 50 anos de carreira este ano, foi anunciado pelo evento na última quinta-feira, 21. A programação completa do Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati 2025 ainda não foi divulgada.



