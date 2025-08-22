Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jorge Aragão tem show confirmado em festival realizado em Aracati

Jorge Aragão tem show confirmado em festival realizado em Aracati

Em novembro, Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati recebe o sambista Jorge Aragão como atração do evento realizado no Litoral Leste do Ceará
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Autor
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O sambista Jorge Aragão é uma das atrações confirmadas para a oitava edição do Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati. O evento é realizado nos dias 7, 8 e 9 de novembro na rua Coronel Alexanzito, conhecida como Rua Grande, na cidade do Litoral Leste cearense.

Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Entre os casarões tombados, a programação do festival costuma acontecer ao longo de um quilômetro da via pública, com shows, feiras e atrações gastronômicas. Em edições anteriores, o Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati recebeu nomes como Waldonys, Vanessa da Mata e Diogo Nogueira.

Realizado pela Prefeitura de Aracati em parceria com o Sebrae, a primeira edição do evento foi realizada em 2017 como parte da programação de 175 anos da emancipação política da cidade, expondo a culinária local e o artesanato do Litoral Leste do Ceará.

Pela primeira vez em Aracati, Jorge Aragão, que completou 50 anos de carreira este ano, foi anunciado pelo evento na última quinta-feira, 21. A programação completa do Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati 2025 ainda não foi divulgada.

8° Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar