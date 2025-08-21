Fausto Fawcett apresenta show ‘Animakina’ na Estação das Artes

Fausto Fawcett apresenta show ‘Animakina’ no Complexo Cultural Estação das Artes / Crédito: Vinicius Giffoni/Divulgação

Neste sábado, 23, o Complexo Cultural Estação das Artes está com programação especial para os amantes da música experimental, eletro e seus derivados. Apresentando o show “Animakina”, o músico carioca Fausto Fawcett traz ao palco do equipamento cultural cearense suas composições que refletem a influência do cyberpunk na carreira artística.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia também | Edinho Vilas Boas celebra 29 anos de carreira em show com convidados Inicianda às 20 horas, o público pode aguardar na apresentação do artista canções que atravessaram gerações, como “Kátia Flávia, a Godiva do Irajá”, “Rio 40 Graus”, “Venus Cat People”, “Marinara” e outros hits. No evento gratuito, Fawcett é acompanhado por Lorena Hollander, que assume os sintetizadores, e Jodele Larcher, responsável pelas projeções que vão levar o público da Estação das Artes em uma imersão experimental. Leia mais | Após 20 anos de carreira no Montage pautada na experimentação, Daniel Peixoto celebra o conforto do que construiu

