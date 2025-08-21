Por Botafogo x Vasco, pela Copa do Brasil, show do Green Day no Niltão é cancelado

Glorioso e banda americana chegam a acordo pelo cancelamento por não haver tempo hábil para desmontar estrutura do evento

O show da banda Green Day, que ocorreria no estádio do Botafogo – Nilton Santos -, no dia 9 de setembro, foi cancelado após acordo entre o próprio Alvinegro e a produtora do evento. O motivo é o clássico contra o Vasco, marcado para o dia 11, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Dessa forma, por não haver tempo hábil para a desmontagem da estrutura do show, optou-se pelo seu cancelamento. No entanto, a banda segue seu cronograma de apresentações em outros estados. Afinal, se apresentará no “The Town”, em São Paulo, no dia 7 de setembro, e em Curitiba, no dia 12.

Botafogo x Vasco poderá ter casa cheia

Com a decisão, o Nilton Santos poderá ter casa cheia para o clássico entre Botafogo e Vasco. Isso porque o Glorioso já disputou partidas com parte de estruturas de shows ainda montadas em um dos setores do estádio. Quando isso ocorre, porém, obriga o clube a vender menos ingressos e, por consequência, receber menos torcedores.

Enquanto o jogo da volta será no citado dia 11, às 21h30 (de Brasília), a ida será em São Januário. Tal partida ocorre já nesta quarta-feira (27/8), também às 21h30.