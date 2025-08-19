Prêmio destaca contos e poesias de autores cearenses; veja regras

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-04-2025: Inaguração da praça e do Café Java, anexos à Academia Cearense de Letras, no centro de Fortaleza. A cerimônia contou com autoridades e a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Nesta terça-feira acontece a abertura do 19° Prêmio Osmundo Pontes. A ocasião será comemorada na cerimônia do aniversário da Academia Cearense de Letras, no prédio da instituição. Além de celebrar o legado de um dos grandes incentivadores da cultura no Estado, o evento abre oficialmente o calendário do edital que selecionará poesias e contos, escritos por autores cearenses.

Dessa forma, parte dos livros serão distribuídos gratuitamente em bibliotecas, escolas e instituições culturais. A cerimônia de premiação está prevista para o dia 4 de novembro, data que marca o nascimento de Osmundo Pontes. Quem é Osmundo Pontes? Osmundo nasceu em Lábrea, no Amazonas, no ano de 1920. Ele ingressou na Academia Cearense de Letras em 1989, assim ele ocupou a cadeira número 21, vaga deixada pelo historiador Raimundo Girão, e o romancista José de Alencar. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Ceará, em 1945, ele dirigiu o “Boletim de Propaganda do Centro Estudantil Cearense” e as revistas “Terra da Luz” e “Mocidade”.

Como Jornalista, foi fundador e dirigiu a “Revista contemporânea” e o jornal “Diário da Tarde”. Ele também colaborou com os jornais “O POVO” e o “Correio do Ceará”, de Fortaleza, e “O Dia”, de Teresina. Foi Procurador Judicial de Terras do Estado do Ceará, presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Fortaleza, Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho – 7ª Região. Além disso, é fundador e presidente da Academia Cearense de Retórica, em três ocasiões, e membro da Academia Nacional do Trabalho.