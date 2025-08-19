Prêmio destaca contos e poesias de autores cearenses; veja regras

Prêmio destaca contos e poesias de autores cearenses; veja regrasA 19° edição do Prêmio Osmundo Pontes acontece no dia 19 de agosto, na Academia Cearense de Letras. O evento marca a abertura do edital que contempla autores de poesia e conto residentes de cearenses
Nesta terça-feira acontece a abertura do 19° Prêmio Osmundo Pontes. A ocasião será comemorada na cerimônia do aniversário da Academia Cearense de Letras, no prédio da instituição.
Além de celebrar o legado de um dos grandes incentivadores da cultura no Estado, o evento abre oficialmente o calendário do edital que selecionará poesias e contos, escritos por autores cearenses.
As inscrições são gratuitas e estarão abertas a partir desta quarta-feira, 20, seguindo até 25 de setembro. A entrega da inscrição pode ser feita de maneira presencial ou envio pelos Correios à sede da ACL
O regulamento deixa claro que serão aceitas apenas obras inéditas nos gêneros poesia e conto, digitadas em espaço duplo, em formato A4, com no mínimo 80 páginas para poesia e 100 páginas para conto.
Como prêmio, os vencedores receberão R$ 15 mil, consultoria editorial, 1.000 exemplares impressos, além de uma versão em audiolivro da obra.
Dessa forma, parte dos livros serão distribuídos gratuitamente em bibliotecas, escolas e instituições culturais. A cerimônia de premiação está prevista para o dia 4 de novembro, data que marca o nascimento de Osmundo Pontes.
Quem é Osmundo Pontes?
Osmundo nasceu em Lábrea, no Amazonas, no ano de 1920. Ele ingressou na Academia Cearense de Letras em 1989, assim ele ocupou a cadeira número 21, vaga deixada pelo historiador Raimundo Girão, e o romancista José de Alencar.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Ceará, em 1945, ele dirigiu o “Boletim de Propaganda do Centro Estudantil Cearense” e as revistas “Terra da Luz” e “Mocidade”.
Como Jornalista, foi fundador e dirigiu a “Revista contemporânea” e o jornal “Diário da Tarde”. Ele também colaborou com os jornais “O POVO” e o “Correio do Ceará”, de Fortaleza, e “O Dia”, de Teresina.
Foi Procurador Judicial de Terras do Estado do Ceará, presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Fortaleza, Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho – 7ª Região.
Além disso, é fundador e presidente da Academia Cearense de Retórica, em três ocasiões, e membro da Academia Nacional do Trabalho.
Ele desenvolveu o Prêmio Osmundo Pontes de Literatura, com o objetivo de premiar os melhores livros de poesia, romance, contos e crônicas de autores radicados no Ceará.
19° Prêmio Osmundo Pontes
- Quando: 20 de agosto à 25 de setembro
- Onde: Academia Cearense de Letras (ACL) (R. do Rosário, 1 - Centro)
- Inscrições gratuitas