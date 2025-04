Bienal do Ceará: biblioteca itinerante recebe doação de livros

Biblioteca itinerante do Instituto Qair Brasil recebe doação de obras literárias / Crédito: Instituto Qair Brasil/divulgação

Durante a XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, realizada até 13 de abril no Centro de Eventos, é possível não apenas comprar obras literárias na feira - mas, também, realizar doações de livros para bibliotecas comunitárias de Fortaleza. Livros de romance, contos, poesia, crônicas, literatura infantojuvenil, revistinhas em quadrinhos, HQs, biografias e obras de história podem ser deixadas no ônibus do Instituto Qair Brasil que está aberto para visitação no estacionamento do Centro de Eventos.

Os livros serão recebidos até a próxima sexta-feira, 11, das 9h às 12 horas e 13h30min às 17 horas. Quem passar pelo caminhão também poderá conhecer obras literárias e ter a experiência imersiva de estar em uma biblioteca dentro de um veículo de grande porte. O ônibus é uma biblioteca itinerante e, segundo Nathanee Batista, coordenadora de Projetos Sociais do instituto, o intuito é democratizar o conhecimento, combater a desigualdade social e valorizar a cultura local. Confira: bibliotecas comunitárias que funcionam em Fortaleza

Os livros arrecadados serão destinados para a biblioteca itinerante do Instituto Qair, para as geladeiras bibliotecas e também para três bibliotecas parceiras: Biblioteca Viva (Barroso), Adianto Cultura (Barra do Ceará) e Biblioteca Bate Palmas (Conjunto Palmeiras). Doação de livros na Bienal do Ceará Onde: biblioteca itinerante do Instituto Qair no estacionamento do Centro de Eventos

Quando: até sexta-feira, 11, das 9h às 12 horas e 13h30min às 17 horas

Aberto ao público para visitação

Gratuito

Para conhecer as bibliotecas comunitárias