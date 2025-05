Documentário sobre Cacá Diegues estreia no Festival de Cannes 2025

"Para Vigo Me Voy!", documentário que recorda trajetória do cineasta brasileiro Cacá Diegues, estreia em seleção especial do Festival de Cannes 2025

O documentário “Para Vigo Me Voy!”, dos diretores brasileiros Lírio Ferreira e Karen Harley, irá estrear na programação do Festival de Cannes 2025 , marcado para ocorrer entre os dias 13 e 24 de maio.

A produção audiovisual nacional celebra a vida e trajetória de Cacá Diegues, cineasta alagoano que morreu em fevereiro deste ano e é reconhecido como pioneiro do movimento Cinema Novo. A obra será lançada na seleção Cannes Classics – que contará com outros clássicos do cinema mundial – e irá concorrer ao prêmio Olho de Ouro de Melhor Documentário.

“Cacá é um dos maiores cronistas audiovisuais da alma brasileira. Exibir este documentário em Cannes é afirmar que o cinema do Brasil continua pulsando, provocando, emocionando. Celebrar sua obra é também renovar o compromisso do país com um audiovisual plural, autoral e com projeção internacional”, afirma Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, em comunicado à imprensa.

“Para Vigo Me Voy!” traz entrevistas inéditas, imagens exclusivas e recorda a carreira de Cacá Diegues durante seus 60 anos de trajetória no cinema.



