Com Helena Ranaldi, peça de Edward Albee debate envelhecimento

Com Helena Ranaldi, peça de Edward Albee debate envelhecimentoEspetáculo junta Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre para recriar clássico do dramaturgo inglês Edward Albee em Fortaleza
Fortaleza recebe em outubro o espetáculo “Três Mulheres Altas”, escrito pelo dramaturgo inglês Edward Albee no início da década de 1990, que se tornou um clássico da dramaturgia contemporânea.
Estrelado por Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre, a peça que já passou por nove cidades, chega ao palco do Theatro Via Sul em três sessões.
Com sessões na sexta-feira, 26, e sábado, 27, às 20 horas; e domingo, 28, às 17 horas, os ingressos para o espetáculo já estão à venda no site Uhuu, com valores a partir de R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira).
Dirigido por Fernando Philbert, a comédia reflete sobre a passagem do tempo por meio de um acerto de contas entre três gerações.
Entre os embates das três personagens, a passagem do tempo e a forma com que o envelhecimento é tratado são os principais destaques no espetáculo.
Três Mulheres Altas
- Quando: sexta-feira, 26, e sábado, 27, às 20 horas; e domingo, 28, às 17 horas
- Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)
- Quanto: a partir de R$ 25 (meia-entrada) e R$50 (inteira)
- Vendas: site uhuu