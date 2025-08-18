Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Helena Ranaldi, peça de Edward Albee debate envelhecimento

Espetáculo junta Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre para recriar clássico do dramaturgo inglês Edward Albee em Fortaleza
Autor Bianca Raynara
Bianca Raynara
Tipo Notícia

Fortaleza recebe em outubro o espetáculo “Três Mulheres Altas”, escrito pelo dramaturgo inglês Edward Albee no início da década de 1990, que se tornou um clássico da dramaturgia contemporânea.

Estrelado por Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre, a peça que já passou por nove cidades, chega ao palco do Theatro Via Sul em três sessões.

Com sessões na sexta-feira, 26, e sábado, 27, às 20 horas; e domingo, 28, às 17 horas, os ingressos para o espetáculo já estão à venda no site Uhuu, com valores a partir de R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira).

Dirigido por Fernando Philbert, a comédia reflete sobre a passagem do tempo por meio de um acerto de contas entre três gerações.

Entre os embates das três personagens, a passagem do tempo e a forma com que o envelhecimento é tratado são os principais destaques no espetáculo.

Três Mulheres Altas

  • Quando: sexta-feira, 26, e sábado, 27, às 20 horas; e domingo, 28, às 17 horas
  • Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)
  • Quanto: a partir de R$ 25 (meia-entrada) e R$50 (inteira)
  • Vendas: site uhuu

