Com Helena Ranaldi, peça de Edward Albee debate envelhecimento

Estrelado por Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre , a peça que já passou por nove cidades, chega ao palco do Theatro Via Sul em três sessões.

Fortaleza recebe em outubro o espetáculo “Três Mulheres Altas” , escrito pelo dramaturgo inglês Edward Albee no início da década de 1990, que se tornou um clássico da dramaturgia contemporânea.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com sessões na sexta-feira, 26, e sábado, 27, às 20 horas; e domingo, 28, às 17 horas, os ingressos para o espetáculo já estão à venda no site Uhuu, com valores a partir de R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira).

Dirigido por Fernando Philbert, a comédia reflete sobre a passagem do tempo por meio de um acerto de contas entre três gerações.

Entre os embates das três personagens, a passagem do tempo e a forma com que o envelhecimento é tratado são os principais destaques no espetáculo.