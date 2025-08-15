Dia do Solteiro é 15 de agosto? Veja o que fazer em Fortaleza

Dia do Solteiro é 15 de agosto? Entenda e veja o que fazer em FortalezaCelebrado no Brasil e no mundo, o Dia do Solteiro tem duas datas: 15 de agosto e 11 de novembro. Saiba a origem e onde curtir em Fortaleza
Mesmo tendo uma versão internacional em 11 de novembro, o Dia do Solteiro é celebrado no Brasil em 15 de agosto.
A data, que surgiu como uma brincadeira universitária na China nos anos 1990, ganhou força no comércio e hoje é marcada por festas, promoções e eventos.
Em Fortaleza, bares e casas noturnas preparam programação especial. Confira abaixo a história da data e o que fazer hoje na capital cearense.
Dia do Solteiro: de brincadeira universitária a data comercial
A origem do Dia do Solteiro remonta aos anos 1990, na Universidade de Nanquim, na China.
Um grupo de estudantes, em tom de brincadeira e em clima de confraternização, decidiu criar um dia para celebrar a vida de solteiro. Com o tempo, a ideia ultrapassou os muros universitários e chegou ao comércio.
Na China, o 11 de novembro (11/11) foi adotado como o Dia dos Solteiros, com forte apelo comercial. A data é comparada à Black Friday, com promoções massivas no varejo físico e online.
No Brasil, porém, a comemoração em 15 de agosto não tem uma origem clara, mas vem sendo incorporada por comerciantes e espaços de lazer.
Dia do Solteiro no Brasil
Por aqui, o 15 de agosto é uma oportunidade para celebrar a independência, a autoestima e, para alguns, até buscar novas conexões.
Restaurantes, bares e casas noturnas aproveitam a ocasião para criar eventos temáticos. Em 2025, Fortaleza conta com diversas opções para quem quer comemorar — sozinho ou acompanhado.
Onde comemorar o Dia do Solteiro em Fortaleza
Radar Pub
O Radar Pub recebe uma edição especial para solteiros com pista cheia, line-up de DJs e música até o amanhecer. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e a classificação é de 18 anos.
- Onde: rua Carlos Vasconcelos, 834 - Meireles
- Quando: 15/08, das 20h às 5h
- Instagram: @radar.pub
The Lights
Para quem prefere dançar ao som de hits melancólicos, a festa traz uma seleção dos “pops mais tristes” com DJs e lista de cortesia válida até 23h30.
- Onde: Avenida da Universidade, 2322
- Quando: 15/08, das 22h às 3h
- Instagram: @thelightsbar
Laje Head
Uma celebração ao no coração do Benfica, com DJs variados e happy hour de bebidas. A festa começa às 17h e promete reunir um público descontraído em clima intimista.
- Onde: rua Paulino Nogueira, 82 - Benfica
- Quando: 15/08, a partir das 18 horas
- Instagram: @lajehead
Mercado Cultural dos Pinhões
O tradicional espaço cultural de Fortaleza terá bares abertos, música ao vivo e promoções de happy hour. A programação vai das 16 horas à meia-noite, reunindo diferentes estilos musicais.
- Onde: praça Visconde de Pelotas, 42
- Quando: 15/08, das 16h à meia-noite
Valentina
Com entrada gratuita até 23 horas para seguidores do Instagram, a casa recebe DJs e o show de Luiza Vianna. A festa começa às 22h e segue madrugada adentro.
- Onde: rua José Avelino, 367, Centro
- Quando: 15/08, a partir das 22 horas
- Instagram: @valentinaclub_