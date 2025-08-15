Dia do Solteiro é 15 de agosto? Veja o que fazer em Fortaleza

Após comemoração de namorados, o dia 15 de agosto é para os solteiros. Veja onde curtir a data em Fortaleza em 2025 / Crédito: Pexels / Jill Wellington

Mesmo tendo uma versão internacional em 11 de novembro, o Dia do Solteiro é celebrado no Brasil em 15 de agosto. A data, que surgiu como uma brincadeira universitária na China nos anos 1990, ganhou força no comércio e hoje é marcada por festas, promoções e eventos.

Em Fortaleza, bares e casas noturnas preparam programação especial. Confira abaixo a história da data e o que fazer hoje na capital cearense. Dia do Solteiro: de brincadeira universitária a data comercial A origem do Dia do Solteiro remonta aos anos 1990, na Universidade de Nanquim, na China. Um grupo de estudantes, em tom de brincadeira e em clima de confraternização, decidiu criar um dia para celebrar a vida de solteiro. Com o tempo, a ideia ultrapassou os muros universitários e chegou ao comércio. Na China, o 11 de novembro (11/11) foi adotado como o Dia dos Solteiros, com forte apelo comercial. A data é comparada à Black Friday, com promoções massivas no varejo físico e online.

Dia do Solteiro no Brasil Por aqui, o 15 de agosto é uma oportunidade para celebrar a independência, a autoestima e, para alguns, até buscar novas conexões. Restaurantes, bares e casas noturnas aproveitam a ocasião para criar eventos temáticos. Em 2025, Fortaleza conta com diversas opções para quem quer comemorar — sozinho ou acompanhado. Onde comemorar o Dia do Solteiro em Fortaleza Radar Pub

O Radar Pub recebe uma edição especial para solteiros com pista cheia, line-up de DJs e música até o amanhecer. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e a classificação é de 18 anos.