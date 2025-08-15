Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia do Solteiro é 15 de agosto? Veja o que fazer em Fortaleza

Dia do Solteiro é 15 de agosto? Entenda e veja o que fazer em Fortaleza

Celebrado no Brasil e no mundo, o Dia do Solteiro tem duas datas: 15 de agosto e 11 de novembro. Saiba a origem e onde curtir em Fortaleza
Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos Autor
Mesmo tendo uma versão internacional em 11 de novembro, o Dia do Solteiro é celebrado no Brasil em 15 de agosto.

A data, que surgiu como uma brincadeira universitária na China nos anos 1990, ganhou força no comércio e hoje é marcada por festas, promoções e eventos.

Em Fortaleza, bares e casas noturnas preparam programação especial. Confira abaixo a história da data e o que fazer hoje na capital cearense.

Dia do Solteiro: de brincadeira universitária a data comercial

A origem do Dia do Solteiro remonta aos anos 1990, na Universidade de Nanquim, na China.

Um grupo de estudantes, em tom de brincadeira e em clima de confraternização, decidiu criar um dia para celebrar a vida de solteiro. Com o tempo, a ideia ultrapassou os muros universitários e chegou ao comércio.

Na China, o 11 de novembro (11/11) foi adotado como o Dia dos Solteiros, com forte apelo comercial. A data é comparada à Black Friday, com promoções massivas no varejo físico e online.

No Brasil, porém, a comemoração em 15 de agosto não tem uma origem clara, mas vem sendo incorporada por comerciantes e espaços de lazer.

Dia do Solteiro no Brasil

Por aqui, o 15 de agosto é uma oportunidade para celebrar a independência, a autoestima e, para alguns, até buscar novas conexões.

Restaurantes, bares e casas noturnas aproveitam a ocasião para criar eventos temáticos. Em 2025, Fortaleza conta com diversas opções para quem quer comemorar — sozinho ou acompanhado.

Onde comemorar o Dia do Solteiro em Fortaleza

Radar Pub

O Radar Pub recebe uma edição especial para solteiros com pista cheia, line-up de DJs e música até o amanhecer. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e a classificação é de 18 anos.

  • Onde: rua Carlos Vasconcelos, 834 - Meireles
  • Quando: 15/08, das 20h às 5h
  • Instagram: @radar.pub

The Lights

Para quem prefere dançar ao som de hits melancólicos, a festa traz uma seleção dos “pops mais tristes” com DJs e lista de cortesia válida até 23h30.

  • Onde: Avenida da Universidade, 2322
  • Quando: 15/08, das 22h às 3h
  • Instagram: @thelightsbar

Laje Head

Uma celebração ao no coração do Benfica, com DJs variados e happy hour de bebidas. A festa começa às 17h e promete reunir um público descontraído em clima intimista.

  • Onde: rua Paulino Nogueira, 82 - Benfica
  • Quando: 15/08, a partir das 18 horas
  • Instagram: @lajehead

Mercado Cultural dos Pinhões

O tradicional espaço cultural de Fortaleza terá bares abertos, música ao vivo e promoções de happy hour. A programação vai das 16 horas à meia-noite, reunindo diferentes estilos musicais.

  • Onde: praça Visconde de Pelotas, 42
  • Quando: 15/08, das 16h à meia-noite

Valentina 

Com entrada gratuita até 23 horas para seguidores do Instagram, a casa recebe DJs e o show de Luiza Vianna. A festa começa às 22h e segue madrugada adentro.

  • Onde: rua José Avelino, 367, Centro
  • Quando: 15/08, a partir das 22 horas
  • Instagram: @valentinaclub_

