15 de agosto: o mistério do Dia do Solteiro no Brasil; entenda

Dia do Solteiro: entenda origem da data comemorada em 15 de agosto no Brasil Crédito: Freepik

No dia 15 de agosto, a Assunção de Nossa Senhora divide sua data com uma celebração curiosa, mas de origem incerta no Brasil: o Dia do Solteiro. O momento busca valorizar quem ainda não encontrou o seu “par ideal” ou simplesmente aqueles que preferem evitar um relacionamento. A ideia original tem raízes na China e acontece meses depois, no dia 11 de novembro, conhecido como Guanggun Jie. A escolha se dá em referência ao número 1, que representaria os solteiros; daí a data: 11/11 (duplo onze). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mas entre os brasileiros, a comemoração foi adiantada sem motivo aparente e é compartilhada no mês de agosto em portais responsáveis pelo anúncio de datas comemorativas.

Dia do Solteiro: VEJA 9 dicas para aproveitar sua própria companhia 15 de agosto: por que é o Dia do Solteiro no Brasil? A data já aparece como referência em veículos de comunicação desde 2008, incluindo uma notícia publicada no G1 sobre a celebração de mulheres em uma balada, sem detalhar suas origens. Algumas marcas também já usaram o 15 de agosto para apresentar seus produtos e, em 2013, o perfil do Burger King Brasil na rede social Twitter (atual X) usou a hashtag #DiadoSolteiro com a legenda: “Solteiro sim, com fome nunca!”.

Solteiro sim, com fome nunca! #DiadoSolteiro é no Burger King :) — Burger King BR (@BurgerKingBR) August 15, 2013 Apesar de sua popularidade no País, rendendo memes e brincadeiras entre os internautas, não foi possível apontar o momento em que o Dia do Solteiro no Brasil passou a se diferenciar da comemoração internacional usual, no dia 11 de novembro.