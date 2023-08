Dia do Solteiro: 9 dicas para aproveitar sua própria companhia

Além de ser o dia da padroeira da cidade de Fortaleza, dia 15 de agosto também é Dia do solteiro; confira dicas para tornar o dia mais especial

Que tal começar esta data com uma ótima sessão de SPA caseiro e uma boa skincare? Afinal, melhor do que estar solteiro(a), é ter uma pele saudável.

Na cidade de Fortaleza, o dia 15 de agosto é feriado municipal por causa da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Assunção. Os solteiros fortalezenses podem aproveitar a folga para aproveitar sua própria companhia. Confira dicas do que fazer neste dia.

Quem disse que só existe o Dia dos Namorados no calendário anual? O solteiro também é contemplado e não tem apenas um dia para homenageá-lo, mas, na verdade, dois: dia 15 de agosto no Brasil e dia 11 de novembro na China.

Portanto, se você é uma dessas pessoas, comece por uma cafeteria. Viver independente de rostos conhecidos pode ser libertador.

5. Dia do Solteiro: Se reunir com os amigos

Chame a galera para um barzinho, restaurante ou balada e vá curtir a vida. Estar perto de quem a gente gosta também é uma ótima maneira de relembrar o próprio valor.

6. Dia do Solteiro: Desconectar das redes sociais

Nos últimos anos, as redes sociais se tornaram uma plataforma importante, que amplia as informações necessárias do dia a dia e gera diversas reflexões.