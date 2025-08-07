Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Orquestra carioca de afrobeat faz show gratuito em Fortaleza

A orquestra de afrobeat Abayomy, do Rio de Janeiro, faz show gratuito em Fortaleza na sexta-feira, 22
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Na noite de sexta-feira, 22, o grupo Abayomy faz show gratuito em Fortaleza. O Anfiteatro Sérgio Motta, do Dragão do Mar, recebe a banda instrumental às 19 horas. Formada por 12 músicos, a banda Abayomy, do Rio de Janeiro, se identifica como a primeira orquestra brasileira de afrobeat.

Com influência de ijexá, maracatu e afoxé, Abayomy apresenta o show "Luto!". Os músicos trazem no repertório canções de seus dois álbuns, o "Abra Sua Cabeça" (2016) e o homônimo disco de estreia "Abayomy"(2012). Podem ser esperadas as faixas “Malunguinho”, “Sensitiva” e “Abra Sua Cabeça”.

Além dessas, a orquestra apresenta músicas inéditas, que estarão no terceiro álbum da banda. O lançamento mais recente de Abayomy é o single "Luto (Bororo)" (2025), que dá nome ao show. A faixa é uma prévia do que está por vir no próximo disco do grupo carioca.

A música nova está nas plataformas desde o dia 27 de junho e é dedicada ao jornalista britânico Dom Phillips e ao indigenista brasileiro Bruno Pereira. Eles foram assassinados no dia 5 de junho de 2022, no Vale do Javari, na Amazônia, enquanto coletavam informações para um livro sobre a região. "Como salvar a Amazônia: uma Busca Mortal por Respostas" é o título do livro, lançado postumamente pela Companhia das Letras.

Com mais de 15 anos de carreira, Abayomy surgiu como um tributo a Fela Kuti, músico nigeriano responsável pela criação do afrobeat. O grupo mistura ritmos do Norte e do Nordeste com experimentações da música africana e gravou parcerias com artistas como Jorge Du Peixe, Céu, Otto, Pupilo e Tony Allen. Em iorubá, "abayomy" significa "encontro feliz". 

Show Abayomy - Luto!

  • Quando: sexta-feira, dia 22, às 19 horas
  • Onde: Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar , 81 - Praia de Iracema)
  • Instagram: @abayomy_orquestra
  • Gratuito

