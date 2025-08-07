Orquestra carioca de afrobeat faz show gratuito em Fortaleza

Orquestra carioca de afrobeat faz show gratuito em FortalezaA orquestra de afrobeat Abayomy, do Rio de Janeiro, faz show gratuito em Fortaleza na sexta-feira, 22
Na noite de sexta-feira, 22, o grupo Abayomy faz show gratuito em Fortaleza. O Anfiteatro Sérgio Motta, do Dragão do Mar, recebe a banda instrumental às 19 horas. Formada por 12 músicos, a banda Abayomy, do Rio de Janeiro, se identifica como a primeira orquestra brasileira de afrobeat.
Com influência de ijexá, maracatu e afoxé, Abayomy apresenta o show "Luto!". Os músicos trazem no repertório canções de seus dois álbuns, o "Abra Sua Cabeça" (2016) e o homônimo disco de estreia "Abayomy"(2012). Podem ser esperadas as faixas “Malunguinho”, “Sensitiva” e “Abra Sua Cabeça”.
Além dessas, a orquestra apresenta músicas inéditas, que estarão no terceiro álbum da banda. O lançamento mais recente de Abayomy é o single "Luto (Bororo)" (2025), que dá nome ao show. A faixa é uma prévia do que está por vir no próximo disco do grupo carioca.
Leia Também | Djonga, Dilsinho e mais: veja shows em Fortaleza no mês de agosto
A música nova está nas plataformas desde o dia 27 de junho e é dedicada ao jornalista britânico Dom Phillips e ao indigenista brasileiro Bruno Pereira. Eles foram assassinados no dia 5 de junho de 2022, no Vale do Javari, na Amazônia, enquanto coletavam informações para um livro sobre a região. "Como salvar a Amazônia: uma Busca Mortal por Respostas" é o título do livro, lançado postumamente pela Companhia das Letras.
Com mais de 15 anos de carreira, Abayomy surgiu como um tributo a Fela Kuti, músico nigeriano responsável pela criação do afrobeat. O grupo mistura ritmos do Norte e do Nordeste com experimentações da música africana e gravou parcerias com artistas como Jorge Du Peixe, Céu, Otto, Pupilo e Tony Allen. Em iorubá, "abayomy" significa "encontro feliz".
Show Abayomy - Luto!
- Quando: sexta-feira, dia 22, às 19 horas
- Onde: Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar , 81 - Praia de Iracema)
- Instagram: @abayomy_orquestra
- Gratuito