Orquestra carioca de afrobeat faz show gratuito em Fortaleza

Na noite de sexta-feira, 22, o grupo Abayomy faz show gratuito em Fortaleza. O Anfiteatro Sérgio Motta, do Dragão do Mar , recebe a banda instrumental às 19 horas. Formada por 12 músicos, a banda Abayomy, do Rio de Janeiro, se identifica como a primeira orquestra brasileira de afrobeat .

Com influência de ijexá, maracatu e afoxé, Abayomy apresenta o show "Luto!". Os músicos trazem no repertório canções de seus dois álbuns, o "Abra Sua Cabeça" (2016) e o homônimo disco de estreia "Abayomy"(2012). Podem ser esperadas as faixas “Malunguinho”, “Sensitiva” e “Abra Sua Cabeça”.

Além dessas, a orquestra apresenta músicas inéditas, que estarão no terceiro álbum da banda. O lançamento mais recente de Abayomy é o single "Luto (Bororo)" (2025), que dá nome ao show. A faixa é uma prévia do que está por vir no próximo disco do grupo carioca.

A música nova está nas plataformas desde o dia 27 de junho e é dedicada ao jornalista britânico Dom Phillips e ao indigenista brasileiro Bruno Pereira. Eles foram assassinados no dia 5 de junho de 2022, no Vale do Javari, na Amazônia, enquanto coletavam informações para um livro sobre a região. "Como salvar a Amazônia: uma Busca Mortal por Respostas" é o título do livro, lançado postumamente pela Companhia das Letras.