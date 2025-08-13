Livro gratuito reúne análises de 10 músicas de Fausto Nilo

Aos 81 anos, o cearense Fausto Nilo ganha livro sobre dez de suas 600 composições / Crédito: Reprodução/ Tainá Cavalcante

Além de pesquisadora, a cearense Melissa Campos é cantora e compositora. Quando ela descobriu quem era o letrista por trás de músicas gravadas por diversos intérpretes da MPB, encantou-se por Fausto Nilo. Natural de Quixeramobim, o compositor e arquiteto cearense virou tema de ”Ninguém verá os sonhos que sonhei – livre ensaio sobre as lembranças, desejos e fantasias nas composições de Fausto Nilo”, o novo livro de Melissa Campos. LEIA TAMBÉM | Cearense associa história do Brasil com a do livro ‘Quarto de Despejo'

No e-book, disponibilizado gratuitamente no site do Festival Jazz e Blues, a também jornalista conta a trajetória de Fausto Nilo, da infância, passando pela vinda do interior para a capital cearense, quando se formou arquiteto pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e fez parte do Pessoal do Ceará, movimento cultural cearense da década de 1970, do qual fizeram parte artistas como Ednardo, Rodger Rogério e Belchior. Leia mais Alucinação 50 anos: uma profecia de Belchior sobre o homem e a IA Sobre o assunto Alucinação 50 anos: uma profecia de Belchior sobre o homem e a IA "Ninguém verá os sonhos que sonhei", entretanto, não é uma biografia. A produção de Melissa Campos é menos sobre a vida de Fausto Nilo do que sobre sua poética musical. A autora selecionou dez canções de autoria do artista para analisá-las conforme sua interpretação pessoal e as referências do compositor. A estrutura do livro de Melissa Campos As músicas escolhidas são "Chorando e Cantando", "Eu também quero Beijar", "Zanzibar", "Retrovisor", "Você se Lembra", "Chão da Praça", "Pedras que Cantam" "Barco de Cristal", "Meninas do Brasil" e "Pão e Poesia". Todas elas fazem parte da vida de Melissa e, segundo ela, abordam o sonho e o imaginário – algo que chama a atenção da pesquisadora na obra de Nilo.

“Eu relaciono as lembranças, desejos e fantasias com a ideia do sonho nas músicas. Por exemplo, em 'Você se lembra', a memória de um amor antigo faz com que ele sonhe com aquela história antiga novamente”, explica. Para Melissa Campos, essas composições evocam a fantasia, seja falando sobre amor ou sobre um mundo ideal. E ele faz isso “quando mistura Zanzibar, que é na África, com Paracuru, cidade praiana do Ceará, por exemplo. Ou traz elementos orientais para canções carnavalescas, como ‘Chão da Praça’”, continua. Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Nos bastidores da pesquisa Para escrever o livro, cujo título remete a um trecho da música “Chorando e Cantando” – gravada na voz de Geraldo Azevedo –, Melissa Campos realizou uma entrevista com Fausto Nilo no dia 15 de abril deste ano, cinco dias após o aniversário de 81 anos do letrista. O intuito era descobrir mais sobre o processo de composição das dez músicas trabalhadas no livro. “Foi muito gratificante poder conhecer mais sobre músicas que são marcantes em todo o País”, declara a jornalista, destacando a receptividade do compositor e arquiteto.