Livro gratuito reúne análises de 10 músicas de Fausto Nilo

Livro gratuito reúne análises de 10 músicas de Fausto NiloO compositor cearense Fausto Nilo, cuja produção já foi gravada por nomes como Chico Buarque, Nara Leão e Gal Costa, vira tema de livro gratuito da pesquisadora musical Melissa Campos
Além de pesquisadora, a cearense Melissa Campos é cantora e compositora. Quando ela descobriu quem era o letrista por trás de músicas gravadas por diversos intérpretes da MPB, encantou-se por Fausto Nilo. Natural de Quixeramobim, o compositor e arquiteto cearense virou tema de ”Ninguém verá os sonhos que sonhei – livre ensaio sobre as lembranças, desejos e fantasias nas composições de Fausto Nilo”, o novo livro de Melissa Campos.
No e-book, disponibilizado gratuitamente no site do Festival Jazz e Blues, a também jornalista conta a trajetória de Fausto Nilo, da infância, passando pela vinda do interior para a capital cearense, quando se formou arquiteto pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e fez parte do Pessoal do Ceará, movimento cultural cearense da década de 1970, do qual fizeram parte artistas como Ednardo, Rodger Rogério e Belchior.
“Ninguém verá os sonhos que sonhei”, entretanto, não é uma biografia. A produção de Melissa Campos é menos sobre a vida de Fausto Nilo do que sobre sua poética musical. A autora selecionou dez canções de autoria do artista para analisá-las conforme sua interpretação pessoal e as referências do compositor.
A estrutura do livro de Melissa Campos
As músicas escolhidas são “Chorando e Cantando”, “Eu também quero Beijar”, “Zanzibar”, “Retrovisor”, “Você se Lembra”, “Chão da Praça”, “Pedras que Cantam” “Barco de Cristal”, “Meninas do Brasil” e “Pão e Poesia”. Todas elas fazem parte da vida de Melissa e, segundo ela, abordam o sonho e o imaginário – algo que chama a atenção da pesquisadora na obra de Nilo.
“Eu relaciono as lembranças, desejos e fantasias com a ideia do sonho nas músicas. Por exemplo, em 'Você se lembra', a memória de um amor antigo faz com que ele sonhe com aquela história antiga novamente”, explica. Para Melissa Campos, essas composições evocam a fantasia, seja falando sobre amor ou sobre um mundo ideal. E ele faz isso “quando mistura Zanzibar, que é na África, com Paracuru, cidade praiana do Ceará, por exemplo. Ou traz elementos orientais para canções carnavalescas, como ‘Chão da Praça’”, continua.
Nos bastidores da pesquisa
Para escrever o livro, cujo título remete a um trecho da música “Chorando e Cantando” – gravada na voz de Geraldo Azevedo –, Melissa Campos realizou uma entrevista com Fausto Nilo no dia 15 de abril deste ano, cinco dias após o aniversário de 81 anos do letrista. O intuito era descobrir mais sobre o processo de composição das dez músicas trabalhadas no livro. “Foi muito gratificante poder conhecer mais sobre músicas que são marcantes em todo o País”, declara a jornalista, destacando a receptividade do compositor e arquiteto.
Na entrevista, Fausto Nilo contou a ela que uma música pode ser feita em 15 minutos ou em 15 anos. Sua forma de criar é definida por Melissa Campos como “inspiradora”. “Na minha percepção, ele, mesmo sem tocar nenhum instrumento, tem muita sensibilidade musical. É como se ele sentisse o que cada melodia quer dizer, como se música e letra fossem uma coisa só”, declara Melissa Campos.
Viabilizado por meio da Lei Paulo Gustavo, o e-book sobre Fausto Nilo foi motivado após a pesquisadora notar uma “lacuna de pesquisas com foco na trajetória musical do letrista cearense”, à exceção do livro escrito pelo jornalista Marcos Sampaio, crítico de música do O POVO, também autor da pesquisa "Discursos em canções: Uma análise semiótica das relações entre o homem, a cidade e a sociedade em letras de música de Fausto Nilo" (Uece). Fausto Nilo tem 600 composições e já colaborou com artistas como Gal Costa, Fagner, Nara Leão, Chico Buarque, Geraldo Azevedo e Ney Matogrosso.
Livro ”Ninguém verá os sonhos que sonhei – livre ensaio sobre as lembranças, desejos e fantasias nas composições de Fausto Nilo”
- De Melissa Campos
- Onde: site do Festival Jazz e Blues
- Instagram: @_melissacampos_
- Gratuito
Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio