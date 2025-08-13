Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Livro gratuito reúne análises de 10 músicas de Fausto Nilo

O compositor cearense Fausto Nilo, cuja produção já foi gravada por nomes como Chico Buarque, Nara Leão e Gal Costa, vira tema de livro gratuito da pesquisadora musical Melissa Campos
Além de pesquisadora, a cearense Melissa Campos é cantora e compositora. Quando ela descobriu quem era o letrista por trás de músicas gravadas por diversos intérpretes da MPB, encantou-se por Fausto Nilo. Natural de Quixeramobim, o compositor e arquiteto cearense virou tema de ”Ninguém verá os sonhos que sonhei – livre ensaio sobre as lembranças, desejos e fantasias nas composições de Fausto Nilo”, o novo livro de Melissa Campos.

No e-book, disponibilizado gratuitamente no site do Festival Jazz e Blues, a também jornalista conta a trajetória de Fausto Nilo, da infância, passando pela vinda do interior para a capital cearense, quando se formou arquiteto pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e fez parte do Pessoal do Ceará, movimento cultural cearense da década de 1970, do qual fizeram parte artistas como Ednardo, Rodger Rogério e Belchior.

“Ninguém verá os sonhos que sonhei”, entretanto, não é uma biografia. A produção de Melissa Campos é menos sobre a vida de Fausto Nilo do que sobre sua poética musical. A autora selecionou dez canções de autoria do artista para analisá-las conforme sua interpretação pessoal e as referências do compositor.

A estrutura do livro de Melissa Campos

As músicas escolhidas são “Chorando e Cantando”, “Eu também quero Beijar”, “Zanzibar”, “Retrovisor”, “Você se Lembra”, “Chão da Praça”, “Pedras que Cantam” “Barco de Cristal”, “Meninas do Brasil” e “Pão e Poesia”. Todas elas fazem parte da vida de Melissa e, segundo ela, abordam o sonho e o imaginário – algo que chama a atenção da pesquisadora na obra de Nilo.

“Eu relaciono as lembranças, desejos e fantasias com a ideia do sonho nas músicas. Por exemplo, em 'Você se lembra', a memória de um amor antigo faz com que ele sonhe com aquela história antiga novamente”, explica. Para Melissa Campos, essas composições evocam a fantasia, seja falando sobre amor ou sobre um mundo ideal. E ele faz isso “quando mistura Zanzibar, que é na África, com Paracuru, cidade praiana do Ceará, por exemplo. Ou traz elementos orientais para canções carnavalescas, como ‘Chão da Praça’”, continua.

Nos bastidores da pesquisa

Para escrever o livro, cujo título remete a um trecho da música “Chorando e Cantando” – gravada na voz de Geraldo Azevedo –, Melissa Campos realizou uma entrevista com Fausto Nilo no dia 15 de abril deste ano, cinco dias após o aniversário de 81 anos do letrista. O intuito era descobrir mais sobre o processo de composição das dez músicas trabalhadas no livro. “Foi muito gratificante poder conhecer mais sobre músicas que são marcantes em todo o País”, declara a jornalista, destacando a receptividade do compositor e arquiteto.

Na entrevista, Fausto Nilo contou a ela que uma música pode ser feita em 15 minutos ou em 15 anos. Sua forma de criar é definida por Melissa Campos como “inspiradora”. “Na minha percepção, ele, mesmo sem tocar nenhum instrumento, tem muita sensibilidade musical. É como se ele sentisse o que cada melodia quer dizer, como se música e letra fossem uma coisa só”, declara Melissa Campos.

Viabilizado por meio da Lei Paulo Gustavo, o e-book sobre Fausto Nilo foi motivado após a pesquisadora notar uma “lacuna de pesquisas com foco na trajetória musical do letrista cearense”, à exceção do livro escrito pelo jornalista Marcos Sampaio, crítico de música do O POVO, também autor da pesquisa "Discursos em canções: Uma análise semiótica das relações entre o homem, a cidade e a sociedade em letras de música de Fausto Nilo" (Uece). Fausto Nilo tem 600 composições e já colaborou com artistas como Gal Costa, Fagner, Nara Leão, Chico Buarque, Geraldo Azevedo e Ney Matogrosso.

Livro ”Ninguém verá os sonhos que sonhei – livre ensaio sobre as lembranças, desejos e fantasias nas composições de Fausto Nilo”

