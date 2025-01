Festival Jazz & Blues anuncia atração internacional; saiba quem é

Festival Jazz & Blues anuncia atração internacional; filha de B.B King, o "Rei do Blues" é a artista confirmada no evento

O Festival Jazz & Blues, que acontece anualmente em Guaramiranga, anunciou a primeira atração deste ano com exclusividade para o Vida&Arte. O evento, que tradicionalmente acontece no período do Carnaval, será de 28 de fevereiro a 4 de março.



A 26ª edição recebe a cantora e compositora estadunidense Claudette King, filha caçula de B.B King, o “Rei do Blues”.