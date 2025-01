Geraldo Azevedo 80 anos: conheça a música mais tocada do músico

Levantamento musical também aponta as canções mais regravadas entre as 220 de autoria do compositor pernambucano

Em comemoração aos 80 anos do cantor e compositor Geraldo Azevedo, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) realizou um levantamento com base nas 220 obras musicais e 691 gravações cadastradas no banco de dados em nome do artista pernambucano.



No ranking das músicas mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos, “Dona da minha cabeça”, composta em parceria com Fausto Nilo, ficou em primeiro lugar.