Cearense compara história do Brasil com a do livro ‘Quarto de Despejo'

Se hoje Ana Maria Gonçalves, autora de “Um Defeito de Cor”, ocupa a Academia Brasileira de Letras (ABL), é porque antes dela outras mulheres negras lutaram para terem suas obras literárias reconhecidas como tal. Carolina Maria de Jesus é uma delas. Ela é autora de “Quarto de Despejo”, livro que teve 12 edições lançadas no Brasil, desde a sua primeira versão em 1960, até tornar-se um cânone da literatura brasileira. Instagram | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

"Quando eu li, eu percebi que nunca tinha lido nada igual", diz Emanuel Régis Gomes Gonçalves, sobre o seu primeiro contato com a obra. Em 2010, quando leu "Quarto de Despejo" pela primeira vez, tinha acabado de finalizar sua graduação em Letras pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Durante os quatro anos de curso, ele ainda não tinha ouvido falar da escritora, então decidiu estudá-la. De lá para cá, são mais de dez anos estudando Carolina Maria de Jesus, o que rendeu também um perfil dedicado a ela no Instagram, além das pesquisas acadêmicas. No dia 10 de junho de 2025, Emanuel Régis lançou o livro "A história editorial do livro 'Quarto de despejo', de Carolina Maria de Jesus: literatura vista de baixo, consagração cultural e luta de classes (1960 - 2020)". Lançada pela editora Dialética, a produção é fruto da sua tese de doutorado em Letras pela Universidade Federal do Ceará (UFC). No livro sobre o livro, o pesquisador analisa a trajetória de "Quarto de Despejo" a cada relançamento, relacionando o título ao contexto histórico e social do Brasil em cada período. A partir do conceito de "literatura vista de baixo", Emanuel Régis avalia a recepção da obra de Carolina Maria de Jesus no Brasil ao longo das décadas. A literatura de Carolina "Literatura popular" e "literatura periférica", para ele, não são suficientes para encaixar a literatura de Carolina. "A literatura popular tá muito ligada ao imaginário do campo. Por exemplo, a poesia do Patativa do Assaré a gente pode chamar de poesia popular, porque ela envolve esse imaginário do campo, essas formas herdadas da tradição ibérica", explica Emanuel Régis. Ele classifica a literatura de Carolina Maria de Jesus como "profundamente urbana e contemporânea".

O conceito de “literatura periférica”, por sua vez, soa para ele como se a produção literária de Carolina “não pudesse ocupar nunca um espaço central dentro do sistema literário brasileiro”. Ele ainda acrescenta que escritores que vêm da periferia podem, como já o fazem, passar a publicar em grandes editoras e, a partir dessas instituições, ocupar um espaço central. Leia Também | Com queda no número de leitores, quais são os caminhos para expandir as portas da leitura? Como exemplos, o pesquisador cita Ferréz, Lília Guerra, Paulo Lins e José Faleiro, lançados por editoras como a Companhia das Letras e a Todavia. “Eu acho que há uma impostura aí, de você classificar como periférico uma literatura que, na verdade, ocupa um lugar central na cultura”, afirma. Dos anos de pesquisa sobre os bastidores de “Quarto de Despejo”, aliás, um dos fatos mais curiosos para Emanuel Régis é que todas as edições do livro de Carolina Maria de Jesus são feitas por grandes editoras.

Sendo assim, “literatura vista de baixo” foi o termo cunhado pelo autor para falar sobre a obra da escritora mineira e favelada lá em 2012, no seu período de Mestrado em Literatura Comparada na UFC. Inspirado pela ideia de “História vista de baixo”, ele se dedicou a compreender o que diferenciava a literatura de Carolina de Jesus daquela produzida pelas classes dominantes. Leia Também | Conheça opções de livrarias de rua para visitar em Fortaleza Parte dessa particularidade está naquilo que chamou a atenção de Emanuel na primeira vez que pegou “Quarto de Despejo” em um sebo: a crueza do realismo e a delicadeza poética. “Era uma visão de mundo que fundia aquela dureza do dia-a-dia da vida dos excluídos, dos setores mais oprimidos aqui da sociedade brasileira, na década de 1950, com uma poesia muito impactante, muito comovente.”, declara o pesquisador.

"Quarto de Despejo", o movimento negro e a história do Brasil Segundo Emanuel Régis Gonçalves, Carolina Maria de Jesus “vinha sendo redescoberta paulatinamente desde os anos 1980, com o fim da ditadura, porque a ditadura sufocou muito a visibilidade da literatura da Carolina e da figura dela”. Para o pesquisador, a grande virada para o reconhecimento da escritora se deu em 2014, ano do centenário da autora. Leia Também | Biblioterapia: leitura que liberta Durante o processo de pesquisa, Emanuel Régis encontrou um padrão nas publicações de “Quarto de Despejo”. Todos os lançamentos do livro coincidem com momentos de grandes crises políticas, econômicas e sociais no Brasil. Para citar algumas, as duas primeiras edições são datam dos anos 1960, antes do golpe da Ditadura Militar. Em 1974, durante a gradual reabertura política e o surgimento de movimentos civis pelos direitos das mulheres e dos negros, surge uma nova edição do título.