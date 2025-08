Além de 'Wandinha': cinco obras de suspense e terror na Netflix

Com a chegada da segunda temporada de "Wandinha" na plataforma Netflix, o Vida&Arte lista cinco opções de séries de terror e suspense para fãs dos gêneros

"Wandinha" é a produção de língua inglesa mais vista na história da Netflix. Os primeiros quatro episódios serão divulgados na data de estreia. Os demais serão disponibilizados em 5 de setembro.

Com a chegada da continuação da trama de Tim Burton, o Vida&Arte preparou lista com cinco opções de séries de terror e suspense para os fãs do gênero na Netflix. Confira!