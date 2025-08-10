Série 'One Piece' ganha renovação antecipada para 3ª temporada

A plataforma de streaming Netflix confirmou a renovação antecipada da série live-action "One Piece" para uma terceira temporada / Crédito: DIVULGAÇÃO/NETFLIX

A plataforma de streaming Netflix confirmou a renovação antecipada da série live-action "One Piece" para uma terceira temporada. A novidade foi divulgada durante a celebração anual do One Piece Day em Tóquio, Japão, no sábado, 9. Na mesma ocasião, a empresa revelou as primeiras imagens da segunda temporada, que tem estreia prevista para 2026.

A plataforma de streaming Netflix confirmou a renovação antecipada da série live-action "One Piece" para uma terceira temporada Crédito: DIVULGAÇÃO/NETFLIX A nova temporada também deve apresentar novos membros do elenco, incluindo Callum Kerr como Capitão Smoker, Charithra Chandran como Miss Wednesday e David Dastmalchian como Mr. 3. Também se juntam às novidades, Katey Sagal como Dra. Kureha; Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra e Joe Manganiello como Mr. 0.

Confira o trailer da segunda temporada Saiba mais sobre One Piece “One Piece” é baseada na série de mangá japonesa de Eiichiro Oda, que também atua como produtor executivo da produção da Netflix. No total, já são mais de 100 volumes e 500 milhões de cópias do mangá vendidas pelo mundo. A série é criada em parceria com a Shueisha e produzida pela Tomorrow Studios (parceira da ITV Studios) e Netflix. A produção da terceira temporada está prevista para começar ainda em 2025 na Cidade do Cabo, África do Sul.