Série 'One Piece' ganha renovação antecipada para 3ª temporada

Série 'One Piece' ganha renovação antecipada para 3ª temporadaAs imagens da segunda temporada de 'One Piece' foram divulgadas em uma celebração da marca em Tóquio, no Japão. Durante o evento, Netflix confirmou a terceira parte da série
A plataforma de streaming Netflix confirmou a renovação antecipada da série live-action "One Piece" para uma terceira temporada. A novidade foi divulgada durante a celebração anual do One Piece Day em Tóquio, Japão, no sábado, 9.
Na mesma ocasião, a empresa revelou as primeiras imagens da segunda temporada, que tem estreia prevista para 2026.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Intitulada de “One Piece: Into the Grand Line”, a segunda temporada promete trazer adversários mais ferozes e as missões mais perigosas da série até o momento.
Leia mais
One Piece: segunda temporada
O enredo da produção segue acompanhando Monkey D. Luffy e os Chapéus de Palha, os personagens partem para Grand Line, um lendário trecho de mar do anime, em busca de um tesouro.
No elenco principal retornará Iñaki Godoy como personagem Monkey D. Luffy; Mackenyu será Roronoa Zoro; Emily Rudd viverá Nami; Jacob Romero será Usopp; e Taz Skylar vai viver Sanji.
A nova temporada também deve apresentar novos membros do elenco, incluindo Callum Kerr como Capitão Smoker, Charithra Chandran como Miss Wednesday e David Dastmalchian como Mr. 3.
Também se juntam às novidades, Katey Sagal como Dra. Kureha; Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra e Joe Manganiello como Mr. 0.
Confira o trailer da segunda temporada
Saiba mais sobre One Piece
“One Piece” é baseada na série de mangá japonesa de Eiichiro Oda, que também atua como produtor executivo da produção da Netflix. No total, já são mais de 100 volumes e 500 milhões de cópias do mangá vendidas pelo mundo.
A série é criada em parceria com a Shueisha e produzida pela Tomorrow Studios (parceira da ITV Studios) e Netflix. A produção da terceira temporada está prevista para começar ainda em 2025 na Cidade do Cabo, África do Sul.
Com sua estreia em 2023, a adaptação passou oito semanas no Top 10 Global e alcançou o primeiro lugar em mais de 75 países.
Além disso, “One Piece” se tornou a primeira série original da Netflix em inglês a estrear em primeiro lugar no Japão, acumulando quase 100 milhões de visualizações e se tornando um dos programas mais baixados da plataforma.