One Piece tem elenco de live action divulgado pela Netflix

Em 2020, a Netflix anunciou que faria uma adaptação live action de "One Piece", famosa série de mangá e anime criada por Eiichiro Oda. Apesar de não ter uma data de lançamento confirmada, a estreia da produção está cada vez mais perto, já que o elenco da série foi finalmente anunciado.

“Há quantos anos foi anunciado, certo? Eu sei, eu sei! Mas tenha certeza de que temos feito um progresso constante o tempo todo! Não é fácil trabalhar com pessoas de culturas diferentes! Mas é exatamente esse processo que pode render algo especial!”, escreveu o criador no Twitter.

Sobre o assunto Disney Plus: veja os lançamentos de filmes e séries em novembro

Marighella é o filme brasileiro mais visto desde o início da pandemia

Netflix: Criador de 'Round 6' confirma segunda temporada

Oscar 2022: 'Deserto Particular' tem novo trailer divulgado

Discovery+ chega hoje ao Brasil: veja preços e promoções do streaming

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O elenco contará com o ator mexicano Iñaki Godoy, de 18 anos, escalado para viver o protagonista Monkey D. Luffy. O ator Mackenyu, de "Samurai X" dará vida ao personagem Roronoa Zoro. Também estão no elenco Taz Skylar (Sanji), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Emily Rudd (Nami). Através do Twitter, a conta oficial da produção compartilhou um vídeo onde os atores se apresentam.

Sobre One Piece:

One Piece surgiu no ano de 1997, em formato de mangá, escrito e ilustrado por Eiichiro Oda. O enredo é focado nas aventuras de Monkey D. Luffy, um jovem cujo corpo ganhou as propriedades de borracha depois de comer acidentalmente uma fruta do diabo. Ao lado de sua tripulação, os Piratas do Chapéu de Palha, Luffy explora a Grand Line em busca do tesouro mais procurado do mundo, o "One Piece", com o objetivo de se tornar o próximo Rei dos Piratas.

O sucesso da história foi tão grande que as aventuras de Luffy foram adaptadas em um OVA, animes e diversos jogos. Até maio de 2020, o mangá já tinha vendido mais de 473 milhões de cópias em todo o mundo e se tornou a série de mangás mais vendida da história e a segunda série de livros mais vendida, perdendo apenas para Harry Potter.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags