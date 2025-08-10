Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ator é morto a tiros após tentar socorrer mulher vítima de violência

Ator é morto a tiros após tentar socorrer mulher vítima de violência

Adam Turck foi baleado enquanto levava cachorro para passear e tentou socorrer uma mulher que estava sendo agredida
Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ator Adam Turck, de 35  anos, morreu alvejado por tiros após interromper a briga de um casal na rua da cidade de Richmond, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. 

LEIA MAIS | Mulher é assassinada a tiros em comunidade no Vicente Pinzón, em Fortaleza

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Adam foi baleado no sábado, 2, no momento em que tentava socorrer uma mulher que estava sendo agredida por seu companheiro. 

O artista passeava com o cachorro no momento em que viu a briga. As informações foram divulgadas pelo jornal The Independent.

Na sequência, o autor dos disparos tirou a própria vida. Ele foi identificado como um jovem de 19 anos. Segundo o jornal, a polícia chegou ao local por volta das 10 horas.

Os órgãos do ator foram doados após a confirmação do óbito, também conforme o The Independent.

Leia mais

Homenagens a Adam Turck

Homenagens ao artista foram organizadas nos teatros da cidade. Adam Turck era conhecido nas comunidades teatrais e fitness de Richmond

Ele também era famoso na comunidade por seu ativismo social, sendo um membro ativo nas atividades teatrais. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar