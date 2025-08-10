Ator é morto a tiros após tentar socorrer mulher vítima de violência

Ator é morto a tiros após tentar socorrer mulher vítima de violênciaAdam Turck foi baleado enquanto levava cachorro para passear e tentou socorrer uma mulher que estava sendo agredida
O ator Adam Turck, de 35 anos, morreu alvejado por tiros após interromper a briga de um casal na rua da cidade de Richmond, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos.
Adam foi baleado no sábado, 2, no momento em que tentava socorrer uma mulher que estava sendo agredida por seu companheiro.
O artista passeava com o cachorro no momento em que viu a briga. As informações foram divulgadas pelo jornal The Independent.
Na sequência, o autor dos disparos tirou a própria vida. Ele foi identificado como um jovem de 19 anos. Segundo o jornal, a polícia chegou ao local por volta das 10 horas.
Os órgãos do ator foram doados após a confirmação do óbito, também conforme o The Independent.
Leia mais
Homenagens a Adam Turck
Homenagens ao artista foram organizadas nos teatros da cidade. Adam Turck era conhecido nas comunidades teatrais e fitness de Richmond.
Ele também era famoso na comunidade por seu ativismo social, sendo um membro ativo nas atividades teatrais.