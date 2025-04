Lara Silva, filha de Faustão, revela preocupação com a saúde do pai

Lara Silva revela preocupação com a saúde de Faustão, que passou passou por dois transplantes no último ano, de rim e coração

Fausto Silva passou por dois transplantes no último ano: de rim e de coração .

Lara Silva, filha mais velha do apresentador Fausto Silva , está prestes a lançar seu primeiro álbum, que ainda não teve o nome revelado. Diante de toda a expectativa, a cantora compartilhou suas preocupações em relação à saúde do pai.

“Obviamente, tem a questão de saúde do meu pai, que não tem como negar. É algo que muitas pessoas enfrentam, a fragilidade dos seus pais. Isso é muito desafiador e muda você de forma fundamental, não tem como não mudar”, afirmou Lara em entrevista à revista Quem.

Lara Silva e a busca por um caminho próprio

Ela também falou sobre a dificuldade de escolher uma carreira diferente da de seu pai e de seu irmão, João Silva, que também é apresentador. Segundo Lara, as diferenças entre os mercados de atuação tornaram o caminho musical mais desafiador.

"Optar por uma carreira nova, sem saber nada, foi bem difícil. Muitas pessoas acham que, por meu pai ser quem é, eu já sei de tudo. Mas a música é uma indústria muito diferente", disse ela.

Lara reconhece as vantagens de ser filha de Fausto Silva, como as portas abertas no começo de sua trajetória, mas afirma que busca se desafiar e melhorar a cada ano.