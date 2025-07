Virgínia recebe caminhão de flores de cantor famoso; saiba qual

Solteira desde o fim do casamento com Zé Felipe, anunciado no fim de maio deste ano, a influenciadora Virgínia recebeu um presente inusitado nesta terça-feira, 29.

Ao posar com o presente, ela intrigou os fãs sobre a identidade da pessoa que enviou o mimo. Na legenda do post, a apresentadora citou um trecho da música “Eu Vou na Sua Casa”, de Felipe Amorim, Vitão e BIN: "Eu te trouxe rosas, todas perfumadas e você é a mais cheirosa", diz a letra.

O mistério foi revelado quando o cantor Felipe Amorim comentou na publicação e disse que o presente é um agradecimento pela ajuda de Virgínia na divulgação do hit mencionado na legenda, que está em 4º lugar no Top 50 do Brasil, do Spotify.

"Gostou? Só um presentinho de agradecimento por ter viciado todo mundo", escreveu Felipe Amorim, referindo-se aos stories postados por Virgínia nos últimos dias, em que aparece dançando ao som da faixa.

Relembre o fim do casamento entre Virgínia e Zé Felipe

Virgínia está solteira desde o fim do casamento com Zé Felipe, em maio deste ano. Após o post das flores, os fãs lembraram que o cantor costumava presentear a influenciadora com flores com frequência.