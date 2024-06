Faustão está bem e ‘evoluindo’, revela filho do apresentador

Estado de saúde de Faustão é bom e apresentador segue evoluindo após alta do segundo transplante, afirma João Silva, filho do apresentador

Limitada a 50 peças, sendo uma do acervo do Faustão , o relógio Hublot King Power Big Bang 305 em ouro rosé foi arrematado pelo influenciador Carlinhos Maia por R$ 450 mil.

“Ele está bem, graças a Deus”, afirmou o jovem. Um dos convidados para o Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., João Silva doou um dos relógios da coleção exclusiva do pai para a associação que auxilia crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.

Após realizar dois transplantes em menos de um ano, o apresentador Fausto Silva está bem e segue em recuperação . A informação foi confirmada por João Guilherme Silva, filho do Faustão , durante participação em um leilão beneficente na noite de segunda-feira, 3.

“Tem o presente do meu pai, um relógio que não tem só um valor material, mas, também sentimental. Ele [Faustão] está muito feliz em poder ajudar”, detalhou João em entrevista ao colunista Leo Dias.

Na ocasião, o filho do comunicador aproveitou para atualizar o estado de saúde do pai, afirmando que ele está em evolução e realizando fisioterapia. “Ele está bem, graças a Deus. Agora as coisas estão evoluindo, ele tá pegando firme na ginástica”, conta.

Após realizar dois transplantes de órgãos – sendo o primeiro de coração, em agosto de 2023, e o segundo de rim, em fevereiro deste ano –, o ex-apresentador da Globo está realizando os procedimentos de recuperação em casa.