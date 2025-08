Gregório Duvivier traz ‘O Céu da Língua’ a Fortaleza em novembro

Com duas sessões marcadas para ocorrer em Fortaleza, Gregório Duvivier vem a Fortaleza para apresentar seu novo espetáculo de teatro “ O Céu da Língua ”. Os ingressos já estão à venda e as apresentações acontecem nos dias 22 e 23 de novembro no Theatro José de Alencar .

A peça estreou em Lisboa, Portugal, em 2024. No Brasil, “O Céu da Língua” teve estreia em fevereiro de 2025, no Rio de Janeiro. O espetáculo também esteve em São Paulo e fez temporada em diferentes cidades de Portugal entre final de junho e início de julho.

Dirigido pela também atriz e humorista Luciana Paes , o monólogo cômico tem texto de Duvivier. Formado em Letras, o artista se diz apaixonado pela língua portuguesa e se dedica a brincar com as palavras durante a peça, misturando humor e poesia .

Um dos sócio-fundadores da plataforma de humor Porta dos Fundos, Duvivier é ator, humorista, roteirista e escritor. Entre seus trabalhos, estão a série “Portátil”, indicada ao Emmy em 2017, e o programa “Greg News”, no ar por sete temporadas na HBO. Além da peça, ele está no ar com o videocast “Não Importa”, do Porta dos Fundos, que apresenta ao lado do ator João Vicente de Castro.



Gregório Duvivier - "O Céu da Língua"