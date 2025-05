Dia Mundial da Língua Portuguesa: 5 indicações de livros cearenses

Com cerca de 293 milhões de falantes espalhados por todos os continentes, é também a língua mais falada no hemisfério sul, configurando-se como uma das mais difundidas pelo mundo, com tendências de crescimento.

Lançado em 2018, "À Cidade" é um poema único de 60 páginas que retrata a cidade de Cariré, no Ceará, e seus habitantes. O autor, Mailson Furtado , escreveu, diagramou e ilustrou a capa da obra de forma independente. A publicação foi agraciada com o Prêmio Jabuti nas categorias Poesia e Livro do Ano em 2018.

“A palavra que resta”, Stênio Gardel

Publicado em 2021, o romance de estreia de Stênio Gardel conta a história de Raimundo Gaudêncio de Freitas, um homem homossexual analfabeto que aos 71 anos de idade decide aprender a ler e escrever. A obra foi premiada com o National Book Award na categoria Literatura Traduzida em 2023, na versão traduzida para o inglês por Bruna Dantas Lobato.

“Salvaterra – Um breve romance de coragem”, Marília Lovatel

Lançado em 2024, o livro narra a história de superação e coragem de uma menina que rompe com o que está predeterminado para as mulheres de sua condição familiar, social e econômica rumo ao seu propósito de vida.

Em linguagem poética, a autora descreve a dura rotina de sua infância e a luta pela sobrevivência no maior arquipélago fluviomarinho do mundo, localizado no estuário do rio Amazonas. A obra foi premiada com o Prêmio Barco a Vapor, um dos maiores reconhecimentos do gênero no Brasil.