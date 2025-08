Nattan, Bell Marques e Safadão participam do Aviões Fantasy gratuito

Festa à fantasia comandada por Xandy Avião, o Aviões Fantasy 2025 terá shows de Nattan, Bell Marques e Wesley Safadão e outros artistas no dia 13 de setembro

Principal festa à fantasia do Ceará, o Aviões Fantasy anunciou as atrações musicais da edição de 2025, que será realizada no estacionamento da Arena Castelão.

Comandada pelo forrozeiro Xandy Avião, o evento, que este ano será aberto ao público, terá nomes de destaque na música local na programação que está marcada para o dia 13 de setembro.