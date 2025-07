Nattan e "bananamóvel" são destaques da Corrida das Estrelas, no Eusébio

O autódromo Virgilio Tavóra, localizado em Eusébio (CE), recebeu o evento "Corrida das Estrelas", entre os dias 28 e 29 de julho. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal "Capitão TV" no YouTube e contou com a presença de nomes conhecidos da música nacional. A corrida também contou com uniformes personalizados, boxes temáticos e apoio técnico da Federação Cearense de Automobilismo.

Na segunda-feira, 28, os convidados participaram dos ensaios e instruções técnicas com atletas profissionais. Já na terça-feira, dia 29, aconteceu ocorreu a competição de fato, que adotou o formato de volta mais rápida.