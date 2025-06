Xand Avião fala sobre cantar com Solange Almeida: ‘Nada impede’

Oito anos após do fim da banda Aviões do Forró, Xand Avião fala sobre voltar aos palcos ao lado de Solange Almeida

Levando o nome da banda em sua carreira solo, Xand falou pela primeira vez sobre a possibilidade de cantar com Solange novamente. “Nada impede que a gente se encontre um dia e faça os shows que os fãs pedem” , afirmou durante entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, exibido no domingo, 29.

Uma das duplas de forró de maior sucesso do Brasil, Xand Avião e Solange Almeida marcaram gerações com suas canções que ajudaram a expandir o ritmo nacionalmente. Donos dos sucessos “Cinco da Manhã”, “Risca faca”, “Novo namorado”, “Titular absoluta” e “Alta estação”, a banda se separou em 2017 , deixando uma legião de fãs.

Com quatro álbuns lançados desde o fim do Aviões do Forró, o cantor potiguar chegou a citar os irmãos Sandy e Júnior, que seguiram por caminhos separados em 2007, como um dos artistas que os fãs pedem o retorno. “Acho que depois de Sandy e Junior, a dupla que todo mundo pede para se reencontrar sou eu e Sol”.

“A Sol está muito bem na carreira dela, e eu também estou. Foi uma decisão dela seguir a carreira solo, ela me chamou para ir com ela”, reforçou o artista, relembrando a amizade de longa data com a cantora.