"Ação legítima", diz Milton Nascimento sobre processo contra Cruzeiro

Em postagem nas sociais no domingo, 3, o cantor e compositor mineiro Milton Nascimento, de 82 anos, veio a público explicar o motivo do processo contra o Cruzeiro, seu time do coração. O processo tramita na Justiça pela 1 Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

Os representantes do artista solicitam uma indenização no valor de R$ 50 mil pelo uso da música "Clube da Esquina 2", sem autorização, no vídeo da contratação do jogador Gabigol. As publicação foi realizada na madrugada do dia 1º de janeiro.