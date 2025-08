Crítico e jornalista do O POVO terá voto no 83º Globo de Ouro

Arthur Gadelha, jornalista e crítico de cinema do O POVO, é votante do 83º Globo de Ouro / Crédito: FCO FONTENELE/O POVO

Em 2026, uma das mais importantes premiações de cinema do mundo — o Globo de Ouro — terá um representante do O POVO na decisão dos vencedores. A 83ª edição do prêmio conta com o jornalista e crítico de cinema Arthur Gadelha no corpo de votantes. Confira críticas de cinema publicadas por Arthur Gadelha

Diferente do Oscar, que tem mais de 11 mil votantes, o Globo de Ouro é uma premiação com formação mais exclusiva. "Organizado pela Golden Globe Foundation, com ex-membros da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), o corpo de jurados fixos reúne menos de 100 jornalistas e críticos de cinema, residentes em Los Angeles, para celebrar duas indústrias poderosas do entretenimento nos EUA: o cinema e a televisão, contemplando filmes, séries, telefilmes, minisséries e até podcasts", explica Arthur. O jornalista foi escolhido a partir de rigorosa seleção com envio de documentos comprobatórios, de portifólio e de textos sobre audiovisual publicados no O POVO. Quem é Arthur Gadelha, cearense votante do 83º Globo de Ouro? Arthur Gadelha é jornalista, crítico cinematográfico e tem formação em Cinema pelas escolas públicas Porto Iracema das Artes e Casa Amarela Eusélio Oliveira (UFC). Ele foi presidente por dois mandatos da Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine) e é membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

No O POVO, Arthur já realizou a cobertura jornalística de eventos como o Festival de Cannes, realizado na França; o Festival de Gramado, realizado no Rio Grande do Sul; e o Cine PE, realizado em Pernambuco. Ele também integrou a equipe de produção de projetos como o Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema (CE) e Festival Guarnicê de Cinema (MA), e foi júri de eventos como For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero, Noia – Festival do Audiovisual Universitário. Globo de Ouro: quem são os votantes não-americanos? A presença de votantes não-americanos na premiação, que chega perto do seu centenário, é recente. Somente desde 2022, o Globo de Ouro abre uma janela para que críticos de fora dos Estados Unidos participem da votação, como uma “forma de descentralizar a origem, a cultura e o olhar desses votos para a próxima edição do evento”, elucida o crítico.

Arthur argumenta: “É um espaço importante de ocupar, principalmente porque ajuda a construir uma percepção mais global dessa premiação ao torná-la mais plural e com menos vícios. É interessante vê-los interessados num olhar do Ceará, estado tão distante do eixo hegemônico Rio-São Paulo, reconhecendo inclusive a importância histórica do O POVO, um veículo tradicional e competente na discussão da arte no Brasil e no mundo”. Neste ano, o Globo de Ouro premiou Fernanda Torres na categoria “Melhor Atriz em Filme Dramático” pelo longa-metragem “Ainda Estou Aqui”, o que influenciou, por exemplo, sua indicação ao Oscar e a visibilidade internacional. Isso acontece porque a premiação é a primeira grande disputa norte-americana do ano, que começa a definir quais são os destaques cinematográficos da temporada.