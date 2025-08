Tati Machado se emociona ao participar de 'Dança dos Famosos'

Tati Machado se emocionou ao retornar ao palco do Domingão do Huck após perda gestacional / Crédito: Diego Nunes/Divulgação

A jornalista e apresentadora Tati Machado, de 33 anos, se emocionou ao retornar ao quadro "Dança dos Famosos", do programa "Domingão Com Huck". Ela participou do anúncio da nova edição. Na ocasião, comemorou estar de volta após a perda do primeiro filho em maio, com 33 semanas de gestação. "Vir aqui hoje é para lembrar quem eu sou. Esse palco mudou minha vida, mesmo", frisou.

Tati esteve ao lado das campeãs de outras edições do quadro, Vitória Strada e Priscila Fantin. "A gente está se reconectando com tudo que a gente viveu, com as sensações e com a alegria disso de se transformar nesse palco", frisou a apresentadora. Relembre o ocorrido na gravidez de Tati Machado Tati Machado compartilhou toda a gravidez nas redes sociais ao lado do marido, Bruno Monteiro. A notícia da perda, que veio em maio deste ano, abalou amigos, familiares e fãs da artista. Sua perda gestacional ocorreu na 33ª semana de gravidez. Segundo informações da assessoria da jornalista nas redes sociais, ela se dirigiu à maternidade após perceber a ausência dos movimentos do bebê.