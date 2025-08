Jessie J é hospitalizada após cirurgia contra câncer de mama

Cantora britânica compartilhou desabafo nas redes sociais; artista segue tratamento fora do hospital

A artista britânica Jessie J foi internada temporariamente devido a uma infecção, resultante de uma intervenção cirúrgica realizada no tratamento contra o câncer de mama. A doença foi diagnosticado em junho deste ano.

A informação foi compartilhada pela própria cantora por meio das redes sociais neste domingo, 3. “Estou com dificuldade para respirar, mas recebi alta no último dia, 2", explicou em publicação nos Stories do Instagram.