Homem morre após cair da arquibancada durante show da banda Oasis

O evento fazia parte das sete apresentações do grupo britânico no local, que comporta cerca de 90 mil espectadores.

Um homem de 40 anos faleceu após cair da parte superior da arquibancada durante um show da banda Oasis , realizado no estádio Wembley, em Londres, no último sábado, 2.

Relato da polícia local

Segundo a agência Associated Press, a polícia metropolitana de Londres informou que a vítima foi localizada com lesões compatíveis com uma queda de altura. O óbito foi constatado ainda no local do incidente.

De acordo com o jornal The Guardian, o homem ocupava um assento no anel superior da arena. As circunstâncias que levaram à queda ainda estão sendo investigadas.

As autoridades londrinas pediram o apoio do público para esclarecer os fatos. “O estádio estava lotado, e acreditamos que diversas pessoas podem ter presenciado o episódio ou, de forma intencional ou acidental, capturado o momento por meio de seus celulares”, afirmou um porta-voz da corporação à imprensa local.