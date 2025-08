Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 03 de agosto(03/08)

Sinopse

O próximo filme do retorno de David Gilmour em 2024 ao histórico Circus Maximus de Roma como parte da turnê Luck and Strange, seu primeiro em quase uma década, foi dirigido pelo colaborador de longa data de Gilmour, Gavin Elder. O espetáculo sublime, filmado tendo como pano de fundo as antigas ruínas de Roma, combina faixas solo do álbum mais recente de David, Luck and Strange, incluindo uma versão emocionante de Between Two Points com Romany Gilmour, bem como hinos clássicos do Pink Floyd, como Sorrow, High Hopes, Breathe, Time, Wish You Were Here e Comfortably Numb. A turnê Luck and Strange durou vinte e três datas em cinco cidades e foi instantaneamente esgotada. Sem novos shows no horizonte, David Gilmour Live at the Circus Maximus, Roma é a melhor e única maneira de experimentar o mestre de sua arte no palco.